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    Посмотрите на малыша-ленивца, какое имя ему подойдёт? Ленинградскому зоопарку нужны ваши идеи

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    6 комментариев

    Расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк объявляет конкурс на имя для маленького ленивца. На самом деле он уже большой, но кое-что о нём сотрудники зоопарка узнали только сейчас — его пол.

    Первенец в семье ленивцев Ирвина и Сони — самец, сообщает 28 октября пресс-служба зоопарка. Передвигается по вольеру он уже самостоятельно, но всё ещё много времени проводит в объятиях мамы. Самочувствие у него прекрасное.

    «Вы тоже можете стать причастными к нашей радости и выбрать имя для малыша», — предлагает зоопарк посетителям.

    Специальный ящик для записок (с именем и контактными данными) поставили у входа в павильон «Тропический дом», где сейчас обитают Соня и её сынок. 28 ноября его вскроют, а итоги конкурса объявят 1 декабря. Победитель получит билеты в зоопарк.

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    Комментарии 6

    Noisymouse-дубль28 Окт 2022 в 16:02
    Была бы девочка - Сирин) Мальчику не годится, наверное...
    +0−0
    Keora28 Окт 2022 в 15:17
    Леня
    +1−0
    prosto korsak28 Окт 2022 в 15:00
    Лентяй.
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