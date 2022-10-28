Посмотрите на малыша-ленивца, какое имя ему подойдёт? Ленинградскому зоопарку нужны ваши идеи

Расположенный в Петербурге Ленинградский зоопарк объявляет конкурс на имя для маленького ленивца. На самом деле он уже большой, но кое-что о нём сотрудники зоопарка узнали только сейчас — его пол.
Первенец в семье ленивцев Ирвина и Сони — самец, сообщает 28 октября пресс-служба зоопарка. Передвигается по вольеру он уже самостоятельно, но всё ещё много времени проводит в объятиях мамы. Самочувствие у него прекрасное.
«Вы тоже можете стать причастными к нашей радости и выбрать имя для малыша», — предлагает зоопарк посетителям.
Специальный ящик для записок (с именем и контактными данными) поставили у входа в павильон «Тропический дом», где сейчас обитают Соня и её сынок. 28 ноября его вскроют, а итоги конкурса объявят 1 декабря. Победитель получит билеты в зоопарк.