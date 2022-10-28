    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.36eur61.57
    СРОЧНО

    Основные мероприятия мобилизации в СПб завершены

    На мосту в центре Петербурга заметили пушки. Куда их везли — непонятно

    9214
    10 комментариев

    По Литейному мосту провезли артиллерийские орудия, напоминающие советские ЗИС-3 и Д-20. Снимки сделал корреспондент «Фонтанки», который заметил их днём 28 октября.

    ПоделитьсяПоделиться

    Не так далеко от этого места, у Кронверкской набережной, находится Военно-исторический музей артиллерии. Тем не менее в его пресс-службе нам сообщили, что замеченные орудия не имеют к ним отношения.

    Вопрос о том, почему и куда их могут везти, корреспондент «Фонтанки» задал и пресс-службе Западного военного округа. Там ответили похоже: «Мы сегодня ничего не перевозим. Связались с Михайловской военной артиллерийской академией дополнительно. Никаких орудий по Санкт-Петербургу сегодня не возят».

    Предполагаем, что орудия могли потребоваться для реконструкторов, выставки или киносъемок.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    Paganel28 Окт 2022 в 15:50
    Очень прошу! Уберите рекламу сумок! При открытии сайта (или какой-то новости из ленты) сайт через секунду съезжает к этой рекламе вниз. Хочешь посмотреть последнее - извини, реклама. Несколько надоело.
    +1−0
    27470087128 Окт 2022 в 15:33
    Новое все закончилось что ли? раритет решили отправить с тампонами и прокладками
    +5−0
    AlBerkut28 Окт 2022 в 15:32
    Всё в порядке, а что, длина свыше 800 мм, количество патронов до 10, автоматического огня нет....
    КО-Д-20, КО-ЗИС-3....КО - карабин охотничий 😎😂😂😂😂
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close