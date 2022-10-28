На мосту в центре Петербурга заметили пушки. Куда их везли — непонятно

Не так далеко от этого места, у Кронверкской набережной, находится Военно-исторический музей артиллерии. Тем не менее в его пресс-службе нам сообщили, что замеченные орудия не имеют к ним отношения.



Вопрос о том, почему и куда их могут везти, корреспондент «Фонтанки» задал и пресс-службе Западного военного округа. Там ответили похоже: «Мы сегодня ничего не перевозим. Связались с Михайловской военной артиллерийской академией дополнительно. Никаких орудий по Санкт-Петербургу сегодня не возят».

