На мосту в центре Петербурга заметили пушки. Куда их везли — непонятно

По Литейному мосту провезли артиллерийские орудия, напоминающие советские ЗИС-3 и Д-20. Снимки сделал корреспондент «Фонтанки», который заметил их днём 28 октября.
Не так далеко от этого места, у Кронверкской набережной, находится Военно-исторический музей артиллерии. Тем не менее в его пресс-службе нам сообщили, что замеченные орудия не имеют к ним отношения.
Вопрос о том, почему и куда их могут везти, корреспондент «Фонтанки» задал и пресс-службе Западного военного округа. Там ответили похоже: «Мы сегодня ничего не перевозим. Связались с Михайловской военной артиллерийской академией дополнительно. Никаких орудий по Санкт-Петербургу сегодня не возят».
Предполагаем, что орудия могли потребоваться для реконструкторов, выставки или киносъемок.