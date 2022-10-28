Штайнмайер заявил о противостоянии России и Германии

После начала российской спецоперации на Украине произошел «эпохальный разрыв» между Москвой и Берлином. Россия и Германия находятся в режиме противостояния, заявил 28 октября в обращении к нации президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что многие жители Германии чувствуют связь с Россией и ее народом, любят русскую музыку и литературу. Немцы, по его словам, благодарны экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву за воссоединение ФРГ и ГДР.



«Но если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то там нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу», — сказал Штайнмайер.



Президент считает, что боевые действия на Украине разрушили мечту Горбачева об «общеевропейском доме» и являются «посягательством на закон, на принципы ненасилия и нерушимости границ». При этом он подчеркнул, что Берлин намерен поддерживать Киев, «пока это будет необходимо», речь идет в том числе о поставках оружия и финансовой помощи. Происходящее в мире Штайнмайер назвал «испытанием для немцев», которым в ближайшие годы «придется принять ограничения». «Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен. Время, когда наша успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением. Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше — доверие к себе — были подорваны», — утверждает президент.