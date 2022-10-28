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    Штайнмайер заявил о противостоянии России и Германии

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    17 комментариев

    После начала российской спецоперации на Украине произошел «эпохальный разрыв» между Москвой и Берлином. Россия и Германия находятся в режиме противостояния, заявил 28 октября в обращении к нации президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

    Он отметил, что многие жители Германии чувствуют связь с Россией и ее народом, любят русскую музыку и литературу. Немцы, по его словам, благодарны экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву за воссоединение ФРГ и ГДР.

    «Но если мы посмотрим на сегодняшнюю Россию, то там нет места старым мечтам. Сегодня наши страны противостоят друг другу», — сказал Штайнмайер.

    Президент считает, что боевые действия на Украине разрушили мечту Горбачева об «общеевропейском доме» и являются «посягательством на закон, на принципы ненасилия и нерушимости границ».

    При этом он подчеркнул, что Берлин намерен поддерживать Киев, «пока это будет необходимо», речь идет в том числе о поставках оружия и финансовой помощи.

    Происходящее в мире Штайнмайер назвал «испытанием для немцев», которым в ближайшие годы «придется принять ограничения». «Время серьезных экономических потрясений, энергетического кризиса и стремительного роста цен. Время, когда наша успешная модель глобальной сетевой экономики оказалась под давлением. Время, когда социальная сплоченность, доверие к демократии и даже больше — доверие к себе — были подорваны», — утверждает президент.

    По его словам, ФРГ переживает «глубочайший кризис» со времен воссоединения. Также он объявил о том, что экономической модели страны предстоит историческая трансформация — Германия переходит от ископаемого топлива к эпохе «без угля, нефти и газа». Граждан он призвал к стойкости, пообещал меры поддержки не только им, но и бизнесу.

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    Комментарии 17

    HappySkull28 Окт 2022 в 16:22
    Зато у наших политиков ум отсутствует в принципе
    +1−0
    Потёртый русский28 Окт 2022 в 15:10
    Прощай, немытая Россия,
    Страна рабов, страна господ,
    И вы, мундиры голубые,
    И ты, им преданный народ.

    (Ц) М.Ю.Лермонтов
    +5−1
    chip128 Окт 2022 в 14:58
    Помнится и Гитлер подобное говорил, дескать Германия не против русского народа и России, а против большевиков стремящихся к мировому господству. Ничего не меняется в умах западных политиков!
    +4−8
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