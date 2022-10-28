583 подарка для тех, кто лечится от рака. Фонд AdVita запустил ежегодную предновогоднюю акцию

Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, начал ежегодную акцию по сбору средств на подарки для тех, кто встречает Новый год в больницах. В этом году фонд планирует собрать
Все эти люди проходят лечение в трёх федеральных клиниках с онкологическими отделениями — НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ онкологии
«Мы глубоко убеждены, что Новый год — это любимый праздник не только для детей, но и для взрослых. Более
Традиции поздравлять взрослых пациентов онкоклиник уже несколько лет. Раньше подарки в клиниках раздавали волонтёры, но с началом пандемии эту задачу взяли на себя врачи, так как они точно знают, что положительные эмоции в лечении очень важны.
Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно перейти по ссылке http://gifts.advita.ru/ и сделать любое пожертвование. Там же можно написать слова поддержки или новогодние пожелания подопечным фонда, включить себе электронную гирлянду для настроения и собрать виртуальный подарок.
Сбор проводится до конца ноября, чтобы фонд успел купить подарки, вместе с волонтёрами красиво их упаковать и передать в клиники. Отчёт о том, как прошло поздравление, будет размещен на сайте и в соцсетях фонда.