583 подарка для тех, кто лечится от рака. Фонд AdVita запустил ежегодную предновогоднюю акцию

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Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, начал ежегодную акцию по сбору средств на подарки для тех, кто встречает Новый год в больницах. В этом году фонд планирует собрать 500 000 рублей, чтобы поздравить 583 взрослых пациента.

Все эти люди проходят лечение в трёх федеральных клиниках с онкологическими отделениями — НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и НМИЦ им. В. А. Алмазова , в которых лечатся пациенты со всей страны. В этом году, как рассказали «Фонтанке» в фонде, планируется подарить новогодний ночник, многоразовую бутылку, блокнот с ручкой, набор для творчества и открытку.



«Мы глубоко убеждены, что Новый год — это любимый праздник не только для детей, но и для взрослых. Более 60 % подопечных фонда — старше 18 лет. Большинство из них приезжает на длительное лечение в Петербург из других городов и будет вдали от близких в этот самый семейный праздник. Нам хочется, чтобы они почувствовали, что даже в больничных стенах они не одни», — говорит руководитель волонтерской службы фонда AdVita Наталья Карпова.

Традиции поздравлять взрослых пациентов онкоклиник уже несколько лет. Раньше подарки в клиниках раздавали волонтёры, но с началом пандемии эту задачу взяли на себя врачи, так как они точно знают, что положительные эмоции в лечении очень важны.

