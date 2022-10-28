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    583 подарка для тех, кто лечится от рака. Фонд AdVita запустил ежегодную предновогоднюю акцию

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    Петербургский благотворительный фонд AdVita, оказывающий поддержку взрослым и детям с онкогематологическими заболеваниями, начал ежегодную акцию по сбору средств на подарки для тех, кто встречает Новый год в больницах. В этом году фонд планирует собрать 500 000 рублей, чтобы поздравить 583 взрослых пациента.

    Все эти люди проходят лечение в трёх федеральных клиниках с онкологическими отделениями — НИИ ДОГиТ им. Р. М. Горбачевой, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова и НМИЦ им. В. А. Алмазова, в которых лечатся пациенты со всей страны. В этом году, как рассказали «Фонтанке» в фонде, планируется подарить новогодний ночник, многоразовую бутылку, блокнот с ручкой, набор для творчества и открытку.

    «Мы глубоко убеждены, что Новый год — это любимый праздник не только для детей, но и для взрослых. Более 60 % подопечных фонда — старше 18 лет. Большинство из них приезжает на длительное лечение в Петербург из других городов и будет вдали от близких в этот самый семейный праздник. Нам хочется, чтобы они почувствовали, что даже в больничных стенах они не одни», — говорит руководитель волонтерской службы фонда AdVita Наталья Карпова.

    Традиции поздравлять взрослых пациентов онкоклиник уже несколько лет. Раньше подарки в клиниках раздавали волонтёры, но с началом пандемии эту задачу взяли на себя врачи, так как они точно знают, что положительные эмоции в лечении очень важны.

    Принять участие в акции может каждый. Для этого достаточно перейти по ссылке http://gifts.advita.ru/ и сделать любое пожертвование. Там же можно написать слова поддержки или новогодние пожелания подопечным фонда, включить себе электронную гирлянду для настроения и собрать виртуальный подарок.

    Сбор проводится до конца ноября, чтобы фонд успел купить подарки, вместе с волонтёрами красиво их упаковать и передать в клиники. Отчёт о том, как прошло поздравление, будет размещен на сайте и в соцсетях фонда.

    Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») с 2002 года помогает детям и взрослым с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Санкт-Петербурге.

    Задача фонда — сделать современное лечение доступным любому человеку независимо от возраста, уровня дохода, медицинского прогноза. Фонд помогает на всех этапах от постановки диагноза до завершения лечения: оплачивает лекарства и обследования, не покрываемые бюджетными квотами, ведёт поиск и активацию доноров костного мозга, арендует жильё для иногородних пациентов, оказывает психологическую и социальную поддержку пациентам и их близким.

    В 2021 году адресную помощь получили 780 человек из 80 регионов Российской Федерации. Кроме того, фонд системно оплачивал реагенты, расходные материалы для онкологических клиник, прежде всего для НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Поддержку получили все пациенты клиники.

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