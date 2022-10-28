Toyota проломила забор и собрала пробку на Воскресенской набережной

Кроссовер чуть не уехал прямо на Т-образном перекрестке с набережной в центре Петербурга днем 28 октября. От полета на тротуар его удержал забор.

На Воскресенской набережной автомобиль Toyota RAV4 протаранил ограждение проезжей части на пересечении с Потемкинской улицей, сообщает читатель «Фонтанки». Авария произошла прямо у пешеходного перехода. Снеся пару секций забора, кроссовер остановился одним колесом на тротуаре.