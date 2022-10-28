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    Toyota проломила забор и собрала пробку на Воскресенской набережной

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    Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

    Кроссовер чуть не уехал прямо на Т-образном перекрестке с набережной в центре Петербурга днем 28 октября. От полета на тротуар его удержал забор.

    На Воскресенской набережной автомобиль Toyota RAV4 протаранил ограждение проезжей части на пересечении с Потемкинской улицей, сообщает читатель «Фонтанки». Авария произошла прямо у пешеходного перехода. Снеся пару секций забора, кроссовер остановился одним колесом на тротуаре.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    На фото видно, что у машины сильно повреждена передняя часть. Автомобиль перегородил крайний правый ряд набережной в сторону Литейного моста. По данным «Яндекс.Пробок», на Воскресенской набережной собрался затор от Водопроводного переулка до Потемкинской улицы.

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    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что ДТП произошло в 10:20 и обошлось без пострадавших.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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