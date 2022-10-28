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    ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,5%

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    Банк России 28 октября утвердил ключевую ставку на уровне 7,5%. Впервые с марта она осталась без изменений.

    Как говорится в заявлении ЦБ, потребительские цены в стране в целом продолжают расти низкими темпами, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. При этом инфляционные ожидания граждан и бизнеса выросли по сравнению с летними месяцами и находятся на повышенном уровне.

    ЦБ уточнил прогноз по годовой инфляции по итогам 2022 года до 12–13% с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ. Также регулятор оценил эффект, который окажет частичная мобилизация.

    «Частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения», — считают в Банке России.

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