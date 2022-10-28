ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,5%

Банк России 28 октября утвердил ключевую ставку на уровне 7,5%. Впервые с марта она осталась без изменений.

Как говорится в заявлении ЦБ, потребительские цены в стране в целом продолжают расти низкими темпами, что способствует дальнейшему замедлению годовой инфляции. При этом инфляционные ожидания граждан и бизнеса выросли по сравнению с летними месяцами и находятся на повышенном уровне.



ЦБ уточнил прогноз по годовой инфляции по итогам 2022 года до 12–13% с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ. Также регулятор оценил эффект, который окажет частичная мобилизация.

