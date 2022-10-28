Сенатор Клишас предложил наказывать организаторов «мобилизационных облав»

Член Совфеда Андрей Клишас отреагировал на массовую раздачу повесток на рыбинском «ОКД — Газовые турбины» в Ярославской области, где на проходной выполняющего госзаказ предприятия была организована раздача повесток с участием сотрудников правоохранительных органов.

Сенатор в своем Telegram-канале 28 октября предложил привлекать к ответственности организаторов «мобилизационных облав». Клишас считает, что «только в этом случае такая порочная и незаконная практика будет прекращена».