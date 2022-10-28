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    Мобилизация

    Сенатор Клишас предложил наказывать организаторов «мобилизационных облав»

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    Член Совфеда Андрей Клишас отреагировал на массовую раздачу повесток на рыбинском «ОКД — Газовые турбины» в Ярославской области, где на проходной выполняющего госзаказ предприятия была организована раздача повесток с участием сотрудников правоохранительных органов.

    Сенатор в своем Telegram-канале 28 октября предложил привлекать к ответственности организаторов «мобилизационных облав». Клишас считает, что «только в этом случае такая порочная и незаконная практика будет прекращена».

    Таким комментарием парламентарий отреагировал на сообщение члена СПЧ Кирилла Кабанова, который рассказал о раздаче и заполнении повесток на проходной стратегического предприятия в Рыбинске.

    Накануне в «Ростехе» рассказали, что обеспокоены массовой раздачей повесток сотрудникам госпредприятий в Рыбинске. В корпорации уточнили, что сотрудники имеют право на отсрочку.

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