Четверо подростков пострадали под колесами машин в Петербурге за сутки

В 1:30 у дома 22 по Дворцовой набережной 50-летний водитель Hyundai Solaris сбил двух 16-летних девочек из Нижнего Новгорода, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 октября. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней тяжести. На водителя составили административные протоколы за отсутствие прав и страховки.

В 16 часов во дворе дома 8, корпус 3 по Дачному проспекту неустановленный автомобиль, ехавший по дворовому проезду вдоль дома, сбил 17-летнего парня, первокурсника одного из городских колледжей. В результате он получил ушиб колена, множество ссадин на лице и травму в области глаза. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

А в семь часов вечера у дома 29, корпус 1 по Будапештской улице 43-летняя доцент одного из петербургских вузов, заезжая во двор на своем KIA Venga, сбила 13-летнего мальчика. Семиклассник ехал на электросамокате по тротуару Будапештской улицы со стороны проспекта Славы в направлении улицы Турку. В результате ДТП он получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. Автомобилистка за 2022 год 41 раз привлекалась к ответственности за превышение скорости и один — за нарушение требований дорожных знаков или разметки.