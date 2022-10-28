Мужчина, помешавший поискам «закладки» на юге Петербурга, получил ножом в шею

Сотрудники Росгвардии задержали в Кировском районе Петербурга подозреваемого в нападении на местного жителя.
Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 28 октября, наряд ОВО в 03:50 ночи получил информацию о том, что на улице Стойкости ранен мужчина.
На месте сотрудники увидели мужчину с ранениями в области шеи и лица. Ему вызвали скорую помощь. До приезда медиков он успел рассказать, что около дома увидел парня, который искал «закладку» с наркотиками. Он сделал ему замечание, после чего тот бросился на него с ножом и ударил несколько раз в район головы.
По «горячим следам» и данным пострадавшим приметам на улице Генерала Симоняка росгвардейцы задержали подозреваемого. При виде сотрудников он бросил нож на землю. Орудие было изъято.
Задержанного доставили в 8 отдел полиции, где выяснилось, что ранее он уже был судим.