Мужчина, помешавший поискам «закладки» на юге Петербурга, получил ножом в шею

Сотрудники Росгвардии задержали в Кировском районе Петербурга подозреваемого в нападении на местного жителя.



Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области 28 октября, наряд ОВО в 03:50 ночи получил информацию о том, что на улице Стойкости ранен мужчина.



На месте сотрудники увидели мужчину с ранениями в области шеи и лица. Ему вызвали скорую помощь. До приезда медиков он успел рассказать, что около дома увидел парня, который искал «закладку» с наркотиками. Он сделал ему замечание, после чего тот бросился на него с ножом и ударил несколько раз в район головы.