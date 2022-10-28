Настолько сложная погода в Петербурге. После аномального тепла ждите наводнение, а затем снег

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У серой октябрьской погоды есть чем нас удивить. Правда, мало что из этого радует. «Настолько сложная погода, что и прогнозы нелегко составить», — признаётся главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в выходные активный циклон полностью поменяет ситуацию в Петербурге и Ленинградской области. В субботу будет дождливо и очень тепло: ночью плюс 10, на грани рекордных значений, а днём плюс 12 — тоже очень высокая температура, «но на рекорд не потянет».



«В воскресенье погоду начнет определять тыл циклона. Усиление ветра западного направления начнется уже вечером в субботу, а ночью и днем порывы северо-западного ветра до 15–18 м/с, в прибрежных районах больше 20 м/с. В связи с этим ночью 30 октября ожидается подъем уровня воды в р. Неве до отметок, близких к наводнению», — предупреждает синоптик в своём телеграм-канале 28 октября.



После прохождения атмосферного фронта в регионе начнется похолодание. Температура будет понижаться в течение всех суток, так что ночь снова окажется теплее дня. В восточных районах Ленобласти дождь превратится в мокрый снег и снег, может даже появиться временный снежный покров. На дорогах — сложная обстановка.



«И главное, понижение температуры воздуха, которое произойдет, понизит температуру и на следующую неделю. Так что даже в городе в отдельные ночи могут быть отрицательные температуры, а дневная температура от плюс 3 до плюс 8 гр. Снега в Санкт-Петербурге пока не ожидается, но о смене колес надо всё серьезнее думать», — советует Колесов.

Прогноз погоды на ближайшие дни даёт и ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. В понедельник, по его словам, вероятность осадков невелика, ветер постепенно стихнет, время от времени будет выглядывать солнце. Но теплее не станет, напротив, похолодание продолжится: 0 — плюс 2 ночью и 4–6 градусов днём.



«И также резкие колебания атмосферного давления: из сегодняшних, «нормальных» 760 мм рт. ст. падение до 742 в субботу, в воскресенье начнётся рост давления, барометры покажут 754 мм рт. ст., в понедельник показания барометров уже превысят норму — 765 мм рт. ст.», — отмечает метеоролог в своём телеграм-канале.

