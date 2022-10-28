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    Мусоровоз не вошел в поворот на съезде с КАД и разгрузился за отбойник

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    ДТП с «перевертышем» утром 28 октября затруднило движение в Курортном районе Петербурга. Водитель мусоровоза не вошел в поворот и уронил машину вместе с грузом.

    На Левашовском шоссе, на съезде со 2-го километра внешнего кольца КАД, мусоровоз с полным пухто завалился на бок на встречной полосе, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Дмитрий. Судя по кадрам с места ДТП, грузовик упал на отбойник, и часть мусора вывалилась из пухто в кювет.

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    О пострадавших не сообщается. Авария произошла еще утром, но, по данным «Яндекс. Пробок», небольшое затруднение там наблюдается и сейчас.

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