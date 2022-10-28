Хирург рассказал о неожиданном росте спроса на пластические операции

«Красота спасет мир» — эта цитата Достоевского давно стала крылатой. Но рационально ли думать о внешности в эпоху кризиса? В конце концов, точеный профиль или подтянутую грудь сложно назвать оплотом стабильности или финансового благополучия. Однако статистика говорит об обратном: экономить на красоте жители Петербурга не спешат. Более того, за последний месяц в городе резко вырос спрос на пластические операции. Почему так происходит, и как обстоят дела на петербургском рынке пластической хирургии? Разбираемся с врачами СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.
Динамика спроса в цифрах
Если посмотреть на данные по числу проведенных с конца февраля операций, станет понятно: в тревожные времена люди не просто не отказываются от пластики, но и соглашаются на нее даже с большим энтузиазмом.
«Мы взяли статистику по двум наиболее показательным временным отрезкам: старту СВО и первым неделям проведения частичной мобилизации, а затем проанализировали динамику показателей в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. Выяснилось, что в феврале — марте количество операций увеличилось на 8%. А с началом частичной мобилизации прирост составил уже 38%. При этом остальные факторы, которые могли бы оказать влияние на статистику, остались на уровне прошлого года: количество предлагаемых услуг, маркетинговая составляющая и т.д. Самыми популярными операциями стали увеличение груди, блефаропластика (подтяжка век) и ринопластика — коррекция формы носа.
Предположу, что в период старта СВО динамика вполне может объясняться экономическим фактором — люди испугались подорожания услуг, дефицита расходных материалов. А вот в случае с частичной мобилизацией мы уже можем говорить о психологическом нюансе. Пациенты задали себе вопрос: «Если не сейчас, то когда?». Иными словами, в нашем случае пугающие события не только не заставили людей отказаться от мечты о красоте, но и подтолкнули к изменениям», — рассуждает заведующий отделением пластической хирургии СМ-Клиника Александр Давыдов.
Почему во время кризиса некоторые впадают в депрессию, а другие бегут делать грудь?
Даже небольшие изменения внешности к лучшему способны изменить отношение человека к себе и к окружающей действительности. С точки зрения психологии этот не самый очевидный шаг может оказаться для нашей психики «спасательным кругом».
«В стрессовой ситуации женщина сталкивается с тревожностью: что будет дальше, как защитить семью, останется ли со мной любимый. Стремление улучшить внешность вопреки кризису многие воспринимают как нечто неуместное и даже глупое. «У них же ипотека, а она грудь делать собралась», — довольно распространенная реакция в такой ситуации.
С другой стороны, именно внешние изменения могут помочь победить тревожность и заново обрести почву под ногами. Кроме того, изменения во внешности всегда отвлекают и переключают фокус внимания со страхов на положительные эмоции. Женщина как бы направляет силу тревожности на преображение. Важно помнить, что у каждого свой порог восприимчивости. Там, где одни впадают в депрессию и апатию, другие активизируют резервы и говорят себе: «Жизнь продолжается». И вот это самое «продолжается» может быть напрямую связано с желанием улучшить внешность», — говорит психотерапевт СМ-Клиника в Санкт-Петербурге Марина Владимировна Фонтэн.
Как сегодня обстоят дела с проведением пластических операций
Рассказывает заведующий отделением пластической хирургии СМ-Клиника Александр Давыдов.
О релокации врачей
Большинство врачей не представляет жизни без медицины. Они посвятили профессии всю жизнь и не готовы ее менять. Безусловно, продолжить карьеру можно и в другой стране, но это не так просто, как кажется. При релокации придется подтверждать диплом, заново сдавать экзамены, причем в каждой стране — свои требования и формат тестирования. Между переездом и возобновлением врачебной практики за границей может пройти довольно много времени. Перерыв в работе наносит существенный урон: и в плане практических навыков, и с точки зрения психологии. Для хирурга самое важное — это возможность оперировать. Год или два без практики подобны катастрофе. Поэтому среди своих коллег — и в особенности пластических хирургов — я практически не вижу желающих уехать из России.
О настроениях среди врачей
Работать и не падать духом врачам помогает нехитрая, но действенная истина: не стоит переживать из-за того, на что ты не можешь повлиять. Если твои переживания ничего не изменят, зачем вообще тратить эмоции на негатив? Постигнув эту истину, ты просто берешь себя в руки — продолжаешь работать и менять внешность людей к лучшему.
О расходниках и оборудовании
Было бы лукавством считать, что экономическая ситуация никак не затронула рынок пластической хирургии. Да, мы можем говорить о подорожании некоторых расходных материалов и имплантов, но не об их дефиците.
Так, рост цен на импланты для увеличения груди составил 30%. После начала спецоперации многие пациенты обращались в клинику с просьбой купить только импланты, а операцию сделать «когда-нибудь потом». Конечно, мы не розничный магазин и такими продажами заниматься не можем. Вместе с тем подорожание расходников отчасти подстегнуло спрос на операции. На фоне непредсказуемости дальнейшей ситуации с ценами часто срабатывает логика «потом будет еще дороже». Если говорить о медицинской технике, то здесь все стабильно. Операционные наших клиник уже были оснащены оборудованием экспертного класса, поэтому после февраля для нас мало что поменялось.
Могу с уверенностью отметить, что медицина, в особенности связанная с большой хирургией, — это сфера, которая даже в кризисные времена старается сохранять качество медицинских услуг, уровень сервисного обслуживания пациентов. Я знаю, о чем говорю: с февраля наша команда выполнила более 1 200 операций. Ответить на все вопросы, дать развернутую информацию мы всегда готовы на бесплатной консультации.*
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