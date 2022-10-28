Хирург рассказал о неожиданном росте спроса на пластические операции

«Красота спасет мир» — эта цитата Достоевского давно стала крылатой. Но рационально ли думать о внешности в эпоху кризиса? В конце концов, точеный профиль или подтянутую грудь сложно назвать оплотом стабильности или финансового благополучия. Однако статистика говорит об обратном: экономить на красоте жители Петербурга не спешат. Более того, за последний месяц в городе резко вырос спрос на пластические операции. Почему так происходит, и как обстоят дела на петербургском рынке пластической хирургии? Разбираемся с врачами СМ-Клиника в Санкт-Петербурге.



Динамика спроса в цифрах

Если посмотреть на данные по числу проведенных с конца февраля операций, станет понятно: в тревожные времена люди не просто не отказываются от пластики, но и соглашаются на нее даже с большим энтузиазмом.

«Мы взяли статистику по двум наиболее показательным временным отрезкам: старту СВО и первым неделям проведения частичной мобилизации, а затем проанализировали динамику показателей в сравнении с аналогичными периодами прошлого года. Выяснилось, что в феврале — марте количество операций увеличилось на 8%. А с началом частичной мобилизации прирост составил уже 38%. При этом остальные факторы, которые могли бы оказать влияние на статистику, остались на уровне прошлого года: количество предлагаемых услуг, маркетинговая составляющая и т.д. Самыми популярными операциями стали увеличение груди, блефаропластика (подтяжка век) и ринопластика — коррекция формы носа.



Предположу, что в период старта СВО динамика вполне может объясняться экономическим фактором — люди испугались подорожания услуг, дефицита расходных материалов. А вот в случае с частичной мобилизацией мы уже можем говорить о психологическом нюансе. Пациенты задали себе вопрос: «Если не сейчас, то когда?». Иными словами, в нашем случае пугающие события не только не заставили людей отказаться от мечты о красоте, но и подтолкнули к изменениям», — рассуждает заведующий отделением пластической хирургии СМ-Клиника Александр Давыдов.



Почему во время кризиса некоторые впадают в депрессию, а другие бегут делать грудь?

Даже небольшие изменения внешности к лучшему способны изменить отношение человека к себе и к окружающей действительности. С точки зрения психологии этот не самый очевидный шаг может оказаться для нашей психики «спасательным кругом».

