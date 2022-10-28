«Ъ»: В России откладывается отключение связи стандарта 3G

Сети связи стандарта 3G начнут выводить из коммерческого использования в России в крупных городах страны с 2025 года, а вне их — с 2027-го. Об этом 28 октября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад директора Департамента регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрия Тура.

Основная проблема вывода сетей 3G, как следует из документа, — терминалы. Речь идёт как о сетевом оборудовании на стороне оператора, так и на клиентских устройствах, которые поддерживают этот стандарт и предыдущие поколения.



В компании МТС заявили, что операторы заинтересованы в том, чтобы использовать частотный спектр под актуальные стандарты, в том числе следующих поколений. Тем не менее оператор будет действовать в зависимости от выбывания абонентских устройств 3G.

В «Мегафоне» же сообщили, что «постепенно переводят частоты 3G в LTE, но не рассматривают сроки для полного отключения сети третьего поколения». Сейчас, добавили там, есть большое количество устройств, работающих в мобильной сети с поддержкой 3G.

В Tele2 также оказались не готовы назвать сроки отключения 3G, что связано со сложностями с доступностью сетевого оборудования и небыстрой заменой клиентами девайсов 3G.

