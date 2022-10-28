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    «Ъ»: В России откладывается отключение связи стандарта 3G

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    2 комментария

    Сети связи стандарта 3G начнут выводить из коммерческого использования в России в крупных городах страны с 2025 года, а вне их — с 2027-го. Об этом 28 октября сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на доклад директора Департамента регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры Дмитрия Тура.

    Основная проблема вывода сетей 3G, как следует из документа, — терминалы. Речь идёт как о сетевом оборудовании на стороне оператора, так и на клиентских устройствах, которые поддерживают этот стандарт и предыдущие поколения.

    В компании МТС заявили, что операторы заинтересованы в том, чтобы использовать частотный спектр под актуальные стандарты, в том числе следующих поколений. Тем не менее оператор будет действовать в зависимости от выбывания абонентских устройств 3G.

    В «Мегафоне» же сообщили, что «постепенно переводят частоты 3G в LTE, но не рассматривают сроки для полного отключения сети третьего поколения». Сейчас, добавили там, есть большое количество устройств, работающих в мобильной сети с поддержкой 3G.

    В Tele2 также оказались не готовы назвать сроки отключения 3G, что связано со сложностями с доступностью сетевого оборудования и небыстрой заменой клиентами девайсов 3G.

    По словам аналитика MForum Алексея Бойко, отсрочка с отключением 3G может быть сопряжена с попыткой синхронизировать процесс с началом крупносерийного производства российского оборудования 4G.

    Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что на данный момент заменить сети третьего поколения на 4G без полномасштабного массового выпуска отечественного оборудования невозможно.

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    Комментарии 2

    26586993728 Окт 2022 в 13:50
    Ага, была бы страна до 2025 года
    +0−0
    Alex00028 Окт 2022 в 12:33
    Заменяется отключением 4G? :D
    +1−0
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