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    КАМАЗ наехал на солдат в Архангельской области, двое погибли, много пострадавших

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    20 комментариев

    Серьёзное ДТП с участием военнослужащих произошло в Архангельской области, сообщает 28 октября 29.RU.

    По данным издания, трагедия случилась 27 октября. Источники рассказали, что КАМАЗ наехал на солдат, и двое погибли. В администрации Плесецкого округа изданию подтвердили факт ДТП и предложили обратиться в администрацию города Мирного. В приёмной главы Мирного попросили перезвонить, поскольку идёт совещание.

    Информацию о ДТП сначала опубликовал телеграм-канал Baza. По его данным, на полигоне около Мирного 22-летний контрактник на КАМАЗе наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы — один человек погиб сразу, в больнице умер второй, госпитализированы ещё 11 человек. По сведениям 29.RU, травмы у них лёгкие.

    В Военном следственном отделе СК РФ по Плесецкому гарнизону изданию заявили, что все уполномоченные на выезде, и посоветовали позвонить позже. В Федеральном комитете солдатских матерей не знают об инциденте.

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    Комментарии 20

    Slava_Rossii228 Окт 2022 в 13:38
    Водителя и командиров под суд! Надеюсь, условным сроком они не отделаются.
    +2−1
    paniker28 Окт 2022 в 13:29
    Вот это бардак ,туда же ярды шли из бюджета , самолёты не долетают, воины не доходят до фронта -гибнут, одному только 'стулу' из дворца весело, новый Mein Kampf сочинил !
    +3−0
    Kezevo28 Окт 2022 в 13:16
    Ну что очередной "доброволец" который чам пришел , то есть его от метро бесплатно добрая милиция отвезла?
    +5−0
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