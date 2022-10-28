КАМАЗ наехал на солдат в Архангельской области, двое погибли, много пострадавших

Серьёзное ДТП с участием военнослужащих произошло в Архангельской области, сообщает 28 октября 29.RU.



По данным издания, трагедия случилась 27 октября. Источники рассказали, что КАМАЗ наехал на солдат, и двое погибли. В администрации Плесецкого округа изданию подтвердили факт ДТП и предложили обратиться в администрацию города Мирного. В приёмной главы Мирного попросили перезвонить, поскольку идёт совещание.

Информацию о ДТП сначала опубликовал телеграм-канал Baza. По его данным, на полигоне около Мирного 22-летний контрактник на КАМАЗе наехал на колонну из 20 военнослужащих срочной службы — один человек погиб сразу, в больнице умер второй, госпитализированы ещё 11 человек. По сведениям 29.RU, травмы у них лёгкие.

