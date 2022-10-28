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    На Ладожском вокзале идёт ремонт. За парковкой будет следить робот

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    В Петербурге на Ладожском вокзале продолжаются работы по обновлению инженерных систем и пассажирской инфраструктуры, сообщает 28 октября пресс-служба ОЖД.

    В этом году отремонтировали системы водоснабжения и отопления вокзала, заменили два эскалатора и двери у входа в метро, установили четыре подъёмника для маломобильных групп пассажиров. В залах ожидания на четвертом этаже появилось новое напольное покрытие, на фасаде — новые вывески с логотипом ОАО «РЖД» и надписью «Санкт-Петербург».

    До конца декабря планируется закончить обновление кровли, а в следующем году — поменять два эскалатора, ведущие от метро к вокзалу, лестничный сход на Зольную улицу, вывески «Ладожский вокзал» на башнях, фасадные панели и скамейки в зале ожидания (появятся зарядки для телефонов и подстаканники). Будет модернизирована парковка: въезд и выезд автоматизируют. Система Fast Track позволит гражданам самостоятельно рассчитывать стоимость пребывания на парковке.

    Напомним, ремонт ждёт и станцию метро «Ладожская». Изначально её собирались закрыть в 2022 году на 11 месяцев, но перенесли работы на следующий год из-за плохого состояния трамвайных путей.

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    Комментарии 1

    27461429128 Окт 2022 в 12:51
    слава богу, что не робот-Фёдор
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