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    Книги

    Премьер Исландии между встречами с Джонсоном и Макроном написала книгу. Никогда не угадаете, в каком жанре

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    3 комментария

    Пандемия, которая немного облегчила график работы премьера Исландии, позволила ей исполнить мечту и написать книгу.

    «Рейкьявик» написан в жанре криминального романа и в соавторстве с известным исландским автором детективов и бестселлера «Темная Исландия» Рагнаром Йонассоном, сообщает 28 октября РИА Новости.

    Катрин Якобсдоуттир рассказала, что не думала, что у нее когда-нибудь будет время на свое хобби.

    «Но во время [пандемии] COVID над проектом удалось довольно свободно поработать. Я думаю, что у каждого политика должно быть что-то, чтобы отвлечься от повседневных политических дел», — уверена премьер.

    Книга писалась два года: звонки и встречи соавторов планировались в паузах в графике Якобсдоуттир. Например, между встречами с бывшим премьером Великобритании и визитом к Макрону.

    В «Рейкьявике» действие разворачивается в 1986 году во время празднования 200-летия города, когда в Исландии проходит историческая встреча между президентом США Рональдом Рейганом и генсеком СССР Михаилом Горбачевым.

    Премьер Исландии имеет степень магистра искусств, она специализировалась на исландской литературе.

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    Комментарии 3

    26253134128 Окт 2022 в 13:04
    Некоторым главам государств лучше свои комплексы и неудачи в постели выплескивать на бумагу, а не на поле боя...
    +0−0
    Avs715328 Окт 2022 в 12:24
    Дочь Якобса и сын Йонаса состряпали креатифф...

    Раз архитектор с птичницей спознался,
    В их детище смешались две натуры:
    Сын архитектора - он строить покушался,
    Потомок птичницы - он строил только "куры" (C)
    +0−0
    Dud28 Окт 2022 в 12:13
    нобелевку дадут?
    +0−0
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