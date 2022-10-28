Премьер Исландии между встречами с Джонсоном и Макроном написала книгу. Никогда не угадаете, в каком жанре

Катрин Якобсдоуттир рассказала, что не думала, что у нее когда-нибудь будет время на свое хобби.

«Рейкьявик» написан в жанре криминального романа и в соавторстве с известным исландским автором детективов и бестселлера «Темная Исландия» Рагнаром Йонассоном, сообщает 28 октября РИА Новости .

Пандемия, которая немного облегчила график работы премьера Исландии, позволила ей исполнить мечту и написать книгу.

«Но во время [пандемии] COVID над проектом удалось довольно свободно поработать. Я думаю, что у каждого политика должно быть что-то, чтобы отвлечься от повседневных политических дел», — уверена премьер.

Книга писалась два года: звонки и встречи соавторов планировались в паузах в графике Якобсдоуттир. Например, между встречами с бывшим премьером Великобритании и визитом к Макрону.



В «Рейкьявике» действие разворачивается в 1986 году во время празднования 200-летия города, когда в Исландии проходит историческая встреча между президентом США Рональдом Рейганом и генсеком СССР Михаилом Горбачевым.

