Дороги в Петербурге свободнее обычного, но водители успели постоять на ЗСД, а пассажиры — прогуляться по Ленинскому

Утром 28 октября максимальная загруженность дорог в Петербурге составила всего 5 баллов — на 1 балл меньше обычного. При этом без аварий, собиравших приличные пробки, не обошлось. Постоять пришлось даже на ЗСД.



На Западном скоростном диаметре собралась пробка перед съездом на набережную Макарова, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Причиной затруднения стала авария с грузовиком на съезде при движении с севера в девятом часу утра, уточняется в приложении «Ваш ЗСД». Сейчас (в 11:30), по данным «Яндекс.Пробок», движение там свободное.