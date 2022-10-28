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    Дороги в Петербурге свободнее обычного, но водители успели постоять на ЗСД, а пассажиры — прогуляться по Ленинскому

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    Утром 28 октября максимальная загруженность дорог в Петербурге составила всего 5 баллов — на 1 балл меньше обычного. При этом без аварий, собиравших приличные пробки, не обошлось. Постоять пришлось даже на ЗСД.

    На Западном скоростном диаметре собралась пробка перед съездом на набережную Макарова, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Причиной затруднения стала авария с грузовиком на съезде при движении с севера в девятом часу утра, уточняется в приложении «Ваш ЗСД». Сейчас (в 11:30), по данным «Яндекс.Пробок», движение там свободное.

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    На Ленинском проспекте движение прилично затруднила массовая авария. На пересечении с ЗСД в направлении Московского проспекта столкнулись четыре автомобиля, полностью перекрыв левую и среднюю полосы, сообщает в группе очевидица Наталья. «Объезд только по выделенной. Ленинский стоит, Ополчения стоит, люди покидают общественный транспорт и идут пешком», — пишет она.

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    Очередь из троллейбусов и идущих пешком людей видели даже у метро «Ленинский проспект».

    На пересечении Московского проспекта и улицы Типанова в половине девятого утра не разъехались легковой автомобиль и автобус № 239, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис». Авария перегородила три полосы.

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    А на перекрестке проспектов Косыгина и Наставников кроссовер Mazda догнал легковой Volkswagen, пишет очевидец. Вместо знака аварийной остановки участники решили воспользоваться колесом.

    «Мегаполис»

    Самой загруженной улицей Петербурга этим утром стал Ленинский проспект, в направлении проспекта Маршала Жукова там собралась 9-балльная пробка — это на 2 балла больше обычного. Лидировавшие до этого проспект Славы и Народная улица к Московскому сегодня оказались на балл свободнее, набрав «восьмерку». Столько же было и на участке Заневский проспект — проспект Косыгина в центр.

    Самые крупные пробки утра собрались:

    • в 9:51 на внутреннем кольце КАД — 9,6 км от Мурманского шоссе до Софийской улицы;
    • в 7:39 на Мурманском шоссе — 4,6 км от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой;
    • в 9:06 на Мурманском шоссе и Народной улице — 4,2 км от КАД до Володарского моста;
    • в 9:03 на Заневском проспекте, мосту Александра Невского, площади Александра Невского и Невском проспекте — 3,9 км от Заневского моста до Суворовского проспекта;
    • в 8:39 на улице Руставели и Пискаревском проспекте — 3,2 км от Северного проспекта до Пискаревского путепровода.
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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