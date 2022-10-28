ФСБ заявила о предотвращении теракта на Ставрополье

ФСБ 28 октября сообщает об аресте четырёх членов организованной группы, подозреваемых в подготовке теракта на административном объекте в Ставропольском крае.
«Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
В их домах и тайнике в Предгорном районе Ставрополья проведены обыски. Силовики нашли взрывные устройства и компоненты для их изготовления, оружие, литературу, посвящённую организации массовых беспорядков.
Расследуется уголовное дело по статье «Теракт».