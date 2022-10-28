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    ФСБ заявила о предотвращении теракта на Ставрополье

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    ФСБ 28 октября сообщает об аресте четырёх членов организованной группы, подозреваемых в подготовке теракта на административном объекте в Ставропольском крае.

    «Являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

    В их домах и тайнике в Предгорном районе Ставрополья проведены обыски. Силовики нашли взрывные устройства и компоненты для их изготовления, оружие, литературу, посвящённую организации массовых беспорядков.

    Расследуется уголовное дело по статье «Теракт».

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