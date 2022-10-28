Частичная мобилизация в России завершилась: новости СВО за 28 октября

Частичная мобилизация уже начала влиять на экономику — ЦБ включил ее в число макроэкономических факторов Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





В России завершилась частичная мобилизация В России завершилась частичная мобилизация, об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам министра обороны, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, других мобилизационных заданий не планируется.



— 82 тысячи мобилизованных направлены в зону проведения специальной военной операции после обучения, средний возраст призванных в рамках мобилизации составил 35 лет. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту, — сообщил Шойгу.



По словам министра обороны, 218 тысяч мобилизованных сейчас проходят подготовку на полигонах, перед отправкой в зону проведения СВО этому уделяется особое внимание. Добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек.

В России впервые наградили медалью мобилизованного На сайте Минобороны сообщили, что в Тюменской области впервые наградили мобилизованного. Житель Ямала получил медаль «За отвагу», которой его наградили за «мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга». Награждение прошло в центре подготовки и обучения граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Награду на плацу центра вручил начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, генерал-майор Дмитрий Евмененко.

— Очень приятно, что сибиряки получают государственные награды, приятно их вручать. Для нас это большое событие, потому что у бойцов повышается мотивация, поднимается боевой дух, — отметил генерал-майор.

Ранее житель Ямала отправился добровольцем в зону СВО, а затем его призвали в рамках частичной мобилизации. ЦБ рассказал, как частичная мобилизация может повлиять на экономику Центробанк на сегодняшнем заседании по ключевой ставке оставил ее значение без изменений (7,5%). Параллельно в Банке России обновили прогнозы по ВВП и спаду экономики на конец года, а также рассказали о том, как частичная мобилизация может повлиять на экономику страны в дальнейшем.

— Нарастают и ограничения на рынке труда, в том числе в результате частичной мобилизации. Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет более слабой динамики потребительского спроса, то в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения в экономике в целом, — сообщил регулятор. До сегодняшнего дня значение ключевой ставки неизменно падало, а последнее повышение было 28 февраля. Тогда ЦБ поднял ее сразу с 9,5 до 20% — это было рекордно высокое значение.



Председатель Совфеда высказалась о россиянах, которые «поливают грязью страну» из-за границы Председатель Совфеда Валентина Матвиенко высказалась по поводу отъезда россиян из страны на фоне спецоперации и частичной мобилизации. Она уверена, что большинство уехавших из страны вернутся, а также отметила, что те, кто «поливает грязью страну», должны остаться за границей. — Любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией РФ, — заявила Матвиенко.



Ранее сенатор Совета Федерации Андрей Климов заявил, что покинувшие страну с началом специальной военной операции и частичной мобилизации россияне могут попасть под закон об иноагентах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, пояснил, что у Кремля нет позиции насчет распространения закона об иноагентах на уехавших россиян, а слова сенатора выглядят как «частное мнение».

В Херсоне завершилась эвакуация мирного населения Эвакуация мирного населения с правобережья Херсонской области завершена, об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. Ранее херсонская администрация призвала мирных жителей немедленно покинуть город из-за напряженной ситуации на фронте и «повышенной опасности массированных обстрелов города». В Херсоне начали формировать территориальную оборону, в нее могут вступить все мужчины, оставшиеся в городе.

— Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне, несмотря на возросшую угрозу безопасности из-за действий украинских националистов, создана возможность вступить в отряды территориальной обороны города, — говорилось в тексте, опубликованном в Telegram-канале региональной администрации.



Байден прокомментировал высказывания Путина о ядерном оружии Президент США Джо Байден во время эфира на телеканале NewsNation назвал опасным подход российского руководства к вопросам использования ядерного оружия. Ведущий попросил Байдена прокомментировать выступление Путина на заседании клуба «Валдай», на котором он заявил, что Россия не угрожала применить ядерное оружие и лишь отвечала на ядерный шантаж со стороны Запада. — Если у него нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о способности применить тактическое ядерное оружие? — ответил президент США. 27 октября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президенту задали вопрос о нынешнем накале ядерной риторики, попросив объяснить, действительно ли мир находится на пороге ядерной войны. Путин ответил, что западные страны пытаются надавить на союзников России, ищут дополнительные аргументы, чтобы никто не сотрудничал с нашей страной. Также президент отметил, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс прямо заявляла о возможности применения ядерного оружия, но никто в мире на это не отреагировал. Для российских властей это выглядит, по его словам, как согласованная позиция и шантаж.