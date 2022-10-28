    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    761мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57

    В Эрмитаже рассказали, как спецоперация повлияла на выставки

    1276
    обсудить

    За время военной спецоперации на Украине международные обмены Государственного Эрмитажа с другими странами сократились. В частности, в Петербург перестали привозить экспонаты из иностранных музеев. Об этом, как передаёт 28 октября ТАСС, рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.

    «Надо сказать, что в последнее время вся транспортировка, страховка, логистика очень осложнилась в мире, стало очень сложно и дорого возить», — сообщил он агентству.

    Сейчас международные выставки в Эрмитаже не проводятся, добавили в пресс-службе.

    Ранее Пиотровский уже говорил, что российская культура оказалась в изоляции, и частично преодолеть ее можно за счёт виртуальных экскурсий и онлайн-трансляций мероприятий.

    О выставочных планах крупнейшего петербургского музея на 2023 год читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close