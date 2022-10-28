В Эрмитаже рассказали, как спецоперация повлияла на выставки

За время военной спецоперации на Украине международные обмены Государственного Эрмитажа с другими странами сократились. В частности, в Петербург перестали привозить экспонаты из иностранных музеев. Об этом, как передаёт 28 октября ТАСС, рассказал генеральный директор музея Михаил Пиотровский.
«Надо сказать, что в последнее время вся транспортировка, страховка, логистика очень осложнилась в мире, стало очень сложно и дорого возить», — сообщил он агентству.
Сейчас международные выставки в Эрмитаже не проводятся, добавили в пресс-службе.
Ранее Пиотровский уже говорил, что российская культура оказалась в изоляции, и частично преодолеть ее можно за счёт виртуальных экскурсий и онлайн-трансляций мероприятий.
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