В Купчино стрелял в землю мужчина с нечистым прошлым

Вечером среды жителей купчинского двора испугали звуки стрельбы. Рассказывали о нескольких нарушителях, но попался только один — причем уже имевший дело с полицией.



Сотрудников МВД вызвали к дому 40, корпус 2, по Малой Балканской улице в районе десяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 28 октября.



Прибывший на место наряд задержал 34-летнего подозреваемого, который живет в соседнем доме. По предварительной информации, он несколько раз выстрелил в землю из травматического пистолета, который у него нашли при себе. Оружие на мужчину зарегистрировано, но его всё равно изъяли.

