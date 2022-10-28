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    В Купчино стрелял в землю мужчина с нечистым прошлым

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    Вечером среды жителей купчинского двора испугали звуки стрельбы. Рассказывали о нескольких нарушителях, но попался только один — причем уже имевший дело с полицией.

    Сотрудников МВД вызвали к дому 40, корпус 2, по Малой Балканской улице в районе десяти часов вечера, стало известно «Фонтанке» 28 октября.

    Прибывший на место наряд задержал 34-летнего подозреваемого, который живет в соседнем доме. По предварительной информации, он несколько раз выстрелил в землю из травматического пистолета, который у него нашли при себе. Оружие на мужчину зарегистрировано, но его всё равно изъяли.

    Пока петербуржец получил протокол о появлении в общественных местах в пьяном виде, но может стать фигурантом уголовного дела. Примечательно, что его уже привлекали к уголовной ответственности за кражу и нарушения правил ПДД, из-за которых пострадал и погиб человек.

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