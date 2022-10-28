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    Такие разные выходные. Аномальное тепло продержится в Петербурге до субботы, а потом погода резко изменится

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    3 комментария

    В Петербурге по-прежнему очень тепло и дождливо. Так будет два дня, а в воскресенье резко похолодает и может выглянуть солнце.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 октября будет облачно, временами небольшой или умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха, ночью не опускавшаяся ниже плюс 7–9 градусов, днем составит 9–11.

    Как объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, погоду в регионе формирует циклон с центром над севером Скандинавии.

    «По его южной периферии к берегам Невы продолжат поступать теплые и влажные воздушные массы, делая погоду облачной и местами вызывая небольшие дожди. Температура воздуха +10…+12 градусов, по области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы», — пишет Леус в своём телеграм-канале.

    «Яндекс.Погода» отмечает, что температура сейчас повышенная и днём, и ночью, и за день выпадет, предположительно, 1,6 мм осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 1 до плюс 8 градусов в течение суток. Самое холодное 28 октября выдалось в 1968 году, минус 7 градусов днём, а самое тёплое — в 2013 году, плюс 12.

    В субботу волна тепла достигнет максимума, плюс 12. Усилится ветер: во второй половине дня в прибрежных районах Финского залива местами порывы до сильного. А в воскресенье, 30 октября, температура составит всего 4–6 градусов при порывистом ветре, ожидается облачная с прояснениями погода, днём без существенных осадков.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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    Комментарии 3

    Misha Timoshin28 Окт 2022 в 09:15
    По какому адресу дом на фото? Это у Ладожской где-то?
    +1−0
    Фома Скрепный28 Окт 2022 в 08:46
    +10-12 бы на весь зимний период
    +3−1
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