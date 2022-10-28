Блинкен объяснил, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в G20 в Индонезии. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, передает 28 октября «Коммерсантъ».





По его словам, представители США считают, что в настоящее время содержательные контакты с Россией невозможны. Блинкен сказал, что Вашингтон убежден, что «Россия и Путин не заинтересованы в какой-либо дипломатии для прекращения агрессии против Украины».