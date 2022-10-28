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    Блинкен объяснил, почему Байден не хочет встречаться с Путиным

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    21 комментарий

    Президент США Джо Байден не планирует встречаться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите в G20 в Индонезии. Об этом рассказал госсекретарь Энтони Блинкен, передает 28 октября «Коммерсантъ».


    По его словам, представители США считают, что в настоящее время содержательные контакты с Россией невозможны. Блинкен сказал, что Вашингтон убежден, что «Россия и Путин не заинтересованы в какой-либо дипломатии для прекращения агрессии против Украины».

    «Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы воспользовались этим. Но мы этого не видим», — заявил госсекретарь США.

    Также Блинкен добавил, что Россия должна «вести переговоры с украинским правительством».

    Саммит лидеров G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Президент Индонезии Джоко Видово говорил, что Владимир Путин намерен лично принять участие в саммите G20. Накануне сам президент РФ сказал, что не исключает свою поездку на саммит.

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    Комментарии 21

    Марти МакФлай28 Окт 2022 в 10:32
    А че нет-то? На великах могли бы покататься, суфлеры почитать, о детях поговорить.
    +0−0
    Zhora201928 Окт 2022 в 10:18
    Полагаю, что американцы бояться выставлять Байдена рядом с Путиным.. сравнение будет явно не в пользу первого а у них там и так рейтинги низкие
    +1−1
    BobCat228 Окт 2022 в 10:06
    Ну кто бы сомневался. Вон Средняя Азия уже намекнула на изменения отношений - на равных хотят (считай послали). Через год, когда деньги кончатся, то даже Рыгорич руки не подаст...
    +3−0
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