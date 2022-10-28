Почему в петербургских офисах все чаще печатают на бумаге из Карелии?

Привычные нам листы А4 похожи друг на друга, но не идентичны. Разбираемся, чем отличается бумага EKKO, которую производит предприятие группы «Карелия Палп».
Впервые потребительскую бумагу ЕККО компания представила в конце 2021 года. С апреля ее выпускают в формате А4 на Кондопожском ЦБК.
Одна из особенностей ЕККО — экологичность: ее производят из отходов пиления еловой древесины, без использования хлора. Благодаря натуральному составу она подходит для полной вторичной переработки.
Офисную бумагу EKKO можно купить онлайн — например, на OZON.
«Выходя на маркетплейсы, мы рассчитываем сделать наш продукт более доступным для широкого круга потребителей, прежде всего, для розничных покупателей», — подчеркивает Андрей Таранюк, заместитель генерального директора по продажам «Карелии Палп».
В компании уверены, что EKKO может быть полезна не только в офисах, но и в быту — для записей, черчения, рисования, создания аппликаций и поделок.
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