    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, зап

    760мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd61.36eur61.57
    СРОЧНО

    Основные мероприятия мобилизации в СПб завершены

    Карточки

    Почему в петербургских офисах все чаще печатают на бумаге из Карелии?

    1932

    Привычные нам листы А4 похожи друг на друга, но не идентичны. Разбираемся, чем отличается бумага EKKO, которую производит предприятие группы «Карелия Палп».

    Фото: Пресс-служба компании «Карелия Палп»
    ПоделитьсяПоделиться

    Впервые потребительскую бумагу ЕККО компания представила в конце 2021 года. С апреля ее выпускают в формате А4 на Кондопожском ЦБК.

    Одна из особенностей ЕККО — экологичность: ее производят из отходов пиления еловой древесины, без использования хлора. Благодаря натуральному составу она подходит для полной вторичной переработки.

    Инфографика: Екатерина Елизарова
    ПоделитьсяПоделиться

    Офисную бумагу EKKO можно купить онлайн — например, на OZON.

    «Выходя на маркетплейсы, мы рассчитываем сделать наш продукт более доступным для широкого круга потребителей, прежде всего, для розничных покупателей», — подчеркивает Андрей Таранюк, заместитель генерального директора по продажам «Карелии Палп».

    В компании уверены, что EKKO может быть полезна не только в офисах, но и в быту — для записей, черчения, рисования, создания аппликаций и поделок.

    ПоделитьсяПоделиться

    Реклама, ООО «Карелия Палп»

    Фото: Пресс-служба компании «Карелия Палп»
    Инфографика: Екатерина Елизарова

    Реклама

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close