Почему в петербургских офисах все чаще печатают на бумаге из Карелии?

Привычные нам листы А4 похожи друг на друга, но не идентичны. Разбираемся, чем отличается бумага EKKO , которую производит предприятие группы «Карелия Палп».

Впервые потребительскую бумагу ЕККО компания представила в конце 2021 года. С апреля ее выпускают в формате А4 на Кондопожском ЦБК.



Одна из особенностей ЕККО — экологичность: ее производят из отходов пиления еловой древесины, без использования хлора. Благодаря натуральному составу она подходит для полной вторичной переработки.

