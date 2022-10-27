Рамзан Кадыров объединился с Евгением Пригожиным против генералов Минобороны

«Дорогой БРАТ Пригожин — прирожденный воин, его бойцы — настоящие профессионалы и патриоты России, бесстрашные, упорные, мужественные. Это действительно ценные боевые подразделения. Поэтому оценке именно таких людей необходимо уделять пристальное внимание, прислушиваться, делать выводы. Уж они точно знают, что на войне правильно, а что нет», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Затем он перешел к личности генерал-полковника Лапина и заявил, что пытается выйти с ним на связь через своих командиров подразделений, но ничего не выходит. Глава Чечни пояснил, что хочет поговорить с Лапиным о недавнем прорыве в районе линии обороны населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка, которую силы ВСУ якобы пересекли без боя.

«Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперёд. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться», — заявил Кадыров. По его словам, эта ситуация напоминает начало сдачи линии обороны Красный Лиман.