Рамзан Кадыров объединился с Евгением Пригожиным против генералов Минобороны

Рамзан Кадыров 27 октября ответил на резкую критику отдельных генералов Минобороны от создателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава Чечни его поддержал.
«Дорогой БРАТ Пригожин — прирожденный воин, его бойцы — настоящие профессионалы и патриоты России, бесстрашные, упорные, мужественные. Это действительно ценные боевые подразделения. Поэтому оценке именно таких людей необходимо уделять пристальное внимание, прислушиваться, делать выводы. Уж они точно знают, что на войне правильно, а что нет», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Затем он перешел к личности генерал-полковника Лапина и заявил, что пытается выйти с ним на связь через своих командиров подразделений, но ничего не выходит. Глава Чечни пояснил, что хочет поговорить с Лапиным о недавнем прорыве в районе линии обороны населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка, которую силы ВСУ якобы пересекли без боя.
«Целые сутки переброшенные туда силы не могли найти бойцов Лапина. Пришлось самим держать оборону и затем успешно продвигаться вперёд. В то же время все эти дни интернет-ресурсы только и рассказывали о великих подвигах ЦВО под руководством Лапина, с которым никто не мог даже элементарно связаться», — заявил Кадыров. По его словам, эта ситуация напоминает начало сдачи линии обороны Красный Лиман.
«С этим нужно что-то делать, пока мы не потеряли парней и отбитые поселки. Как правильно заметил Евгений Викторович, нужны тактические и кадровые изменения. Сейчас, а не завтра», — отметил генерал-полковник Кадыров.
В ночь на 27 октября пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его комментарий, в котором он раскритиковал кадровых военных Минобороны. «Многие из тех, кто являются так называемыми «кадровыми», не научились ничему, кроме как каблуками щелкать, цацки носить и красивые доклады писать», — заявил он и добавил, что «бездельники» должны немедленно убраться.