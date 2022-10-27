Израильские F-16 нанесли удар крылатыми ракетами по окраине Дамаска

Израильские истребители F-16 в ночь на четверг нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, ранен один военный САР, сообщил 27 октября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«В период с 00:35 до 00:39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска. В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено четыре израильских ракеты. В результате ударов ВВС Израиля один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранение», — цитирует Егорова РИА Новости.