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    Израильские F-16 нанесли удар крылатыми ракетами по окраине Дамаска

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    Израильские истребители F-16 в ночь на четверг нанесли удар восемью крылатыми ракетами по объектам в Дамаске, ПВО Сирии сбили четыре из них, ранен один военный САР, сообщил 27 октября замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

    «В период с 00:35 до 00:39 27 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам на северной и юго-западной окраине Дамаска. В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено четыре израильских ракеты. В результате ударов ВВС Израиля один военнослужащий вооруженных сил САР получил ранение», — цитирует Егорова РИА Новости.

    Он также сообщил, что в провинции Алеппо в результате снайперского обстрела террористами из района Мааррет по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Мизназ убит один сирийский военнослужащий.

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