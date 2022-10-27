В новой стратегии нацбезопасности США назвали Россию «острой угрозой»

Власти США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовали Россию в качестве «острой угрозы», а Китай в качестве «основного вызова» для Вашингтона.
«Россия представляет собой острую угрозу. Даже несмотря на то, что основной вызов исходит от КНР, недавние события подчеркивают непосредственную угрозу от России», — говорится в тексте стратегии Пентагона, пишет 27 октября «Интерфакс».
При этом в Пентагоне отметили, что «несмотря на то, что расходящиеся интересы и историческое недоверие между КНР и РФ могут ограничить глубину их политического и военного сотрудничества, отношения стран продолжают расширяться».
В документе подчеркивается, что Россия «по-прежнему представляет серьезную опасность в основных сферах», в том числе в ядерной.
«Это включает ядерную угрозу в отношении США, а также их союзников и партнеров, угрозу крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационных операций, угрозы в космическом пространстве, угрозы химического и биологического оружия, ведения боевых действий под водой», — сообщается в тексте стратегии.
В частности, согласно документу, Россия продолжает модернизировать и расширять свои ядерные силы, которые представляют «потенциальную угрозу существования США и их союзников и партнеров».