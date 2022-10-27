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    В новой стратегии нацбезопасности США назвали Россию «острой угрозой»

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    3 комментария

    Власти США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовали Россию в качестве «острой угрозы», а Китай в качестве «основного вызова» для Вашингтона.

    «Россия представляет собой острую угрозу. Даже несмотря на то, что основной вызов исходит от КНР, недавние события подчеркивают непосредственную угрозу от России», — говорится в тексте стратегии Пентагона, пишет 27 октября «Интерфакс».

    При этом в Пентагоне отметили, что «несмотря на то, что расходящиеся интересы и историческое недоверие между КНР и РФ могут ограничить глубину их политического и военного сотрудничества, отношения стран продолжают расширяться».

    В документе подчеркивается, что Россия «по-прежнему представляет серьезную опасность в основных сферах», в том числе в ядерной.

    «Это включает ядерную угрозу в отношении США, а также их союзников и партнеров, угрозу крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационных операций, угрозы в космическом пространстве, угрозы химического и биологического оружия, ведения боевых действий под водой», — сообщается в тексте стратегии.

    В частности, согласно документу, Россия продолжает модернизировать и расширять свои ядерные силы, которые представляют «потенциальную угрозу существования США и их союзников и партнеров».

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    Комментарии 3

    VKuser27909227 Окт 2022 в 23:06
    Они как дети, в своём устроенном мире. РФ - наибольшая угроза для собственного населения и нескольких соседних стран. Сытый голодного не понимает.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!27 Окт 2022 в 22:36
    да ерунда это пришлите табакерку пескову и всё.
    +1−0
    hal900027 Окт 2022 в 22:33
    А угроза заключается в очередях в Макдак и за амеровскими автомобилями и запчастями к ним??..)
    +0−2
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