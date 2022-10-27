В новой стратегии нацбезопасности США назвали Россию «острой угрозой»

Власти США в новой версии стратегии национальной обороны охарактеризовали Россию в качестве «острой угрозы», а Китай в качестве «основного вызова» для Вашингтона.

«Россия представляет собой острую угрозу. Даже несмотря на то, что основной вызов исходит от КНР, недавние события подчеркивают непосредственную угрозу от России», — говорится в тексте стратегии Пентагона, пишет 27 октября «Интерфакс».

При этом в Пентагоне отметили, что «несмотря на то, что расходящиеся интересы и историческое недоверие между КНР и РФ могут ограничить глубину их политического и военного сотрудничества, отношения стран продолжают расширяться».