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    В Москве кане-корсо напал на хозяйку и ее дочь. Обе в больнице, животное «нейтрализовано»

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    9 комментариев

    Собака породы кане-корсо напала на своих новых хозяев на западе Москвы. Об этом 27 октября сообщает столичный СК, добавляя, что по факту происшествия проводится проверка.

    Инцидент произошел на улице Лобачевского в Москве. Пес внезапно стал вести себя агрессивно по отношению к владельцам и набросился на 44-летнюю женщину и 15-летнюю дочь. Обе с укусами были доставлены в больницу.

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    «Поведение животного представляло угрозу для жизни и здоровья окружающих, в связи с чем оно было нейтрализовано прибывшими на место сотрудниками полиции. Собака была приобретена семьей около 4–5 дней назад», — уточнили в СК.

    Следствие готовится опросить заводчиков и продавца животного.

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    Комментарии 9

    28004966927 Окт 2022 в 22:20
    Пёсю жалко.
    +4−1
    Vikilein27 Окт 2022 в 22:10
    Повелись, наверное, на бесплатную взрослую собаку, "в добрые руки". Вот и получили.
    +2−0
    Mafioza27 Окт 2022 в 22:06
    Они что,уже большого пса купили?
    +1−0
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