В Москве кане-корсо напал на хозяйку и ее дочь. Обе в больнице, животное «нейтрализовано»

Собака породы кане-корсо напала на своих новых хозяев на западе Москвы. Об этом 27 октября сообщает столичный СК, добавляя, что по факту происшествия проводится проверка.



Инцидент произошел на улице Лобачевского в Москве. Пес внезапно стал вести себя агрессивно по отношению к владельцам и набросился на 44-летнюю женщину и 15-летнюю дочь. Обе с укусами были доставлены в больницу.