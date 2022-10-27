В Москве кане-корсо напал на хозяйку и ее дочь. Обе в больнице, животное «нейтрализовано»

Собака породы кане-корсо напала на своих новых хозяев на западе Москвы. Об этом 27 октября сообщает столичный СК, добавляя, что по факту происшествия проводится проверка.
Инцидент произошел на улице Лобачевского в Москве. Пес внезапно стал вести себя агрессивно по отношению к владельцам и набросился на 44-летнюю женщину и 15-летнюю дочь. Обе с укусами были доставлены в больницу.
«Поведение животного представляло угрозу для жизни и здоровья окружающих, в связи с чем оно было нейтрализовано прибывшими на место сотрудниками полиции. Собака была приобретена семьей около 4–5 дней назад», — уточнили в СК.
Следствие готовится опросить заводчиков и продавца животного.