Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат

Состояние российской экономики позволяет бороться за рост зарплат граждан, это один из приоритетных вопросов правительства. Об этом 27 октября заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



Российский лидер на пленарном заседании, рассуждая об экономической ситуации в мире, призвал рядовых жителей США и стран Европы бороться за повышение зарплат и не верить в то, что Россия является их врагом.



Чуть позже модератор Федор Лукьянов спросил, относится ли призыв бороться за повышение зарплат к россиянам. Путин сказал: «Да». По его словам, это один из принципиальных вопросов, над которым должно работать правительство, этим же занимаются и профсоюзы.

