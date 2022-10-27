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    Путин выступает на Валдае

    Путин заявил, что россиянам нужно бороться за повышение зарплат

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    15 комментариев

    Состояние российской экономики позволяет бороться за рост зарплат граждан, это один из приоритетных вопросов правительства. Об этом 27 октября заявил президент Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Российский лидер на пленарном заседании, рассуждая об экономической ситуации в мире, призвал рядовых жителей США и стран Европы бороться за повышение зарплат и не верить в то, что Россия является их врагом.

    Чуть позже модератор Федор Лукьянов спросил, относится ли призыв бороться за повышение зарплат к россиянам. Путин сказал: «Да». По его словам, это один из принципиальных вопросов, над которым должно работать правительство, этим же занимаются и профсоюзы.

    «Мы видим, что номинальные доходы граждан растут, а реальные чуть-чуть стали пониже. Имея в виду состояние российской экономики, мы можем решать эти проблемы и должны это делать», — сказал он.

    ЛАЙК2
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ4
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 15

    altnec27 Окт 2022 в 21:36
    Куражится. Что ни фраза, то мука, обглоданная жучками да обосранная тараканами.
    +0−0
    26378377127 Окт 2022 в 21:13
    Как же он надоел всем!
    +8−1
    своих не бросаем27 Окт 2022 в 21:02
    шизоид
    +8−0
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