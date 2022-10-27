Путин заявил, что отмену плановых проверок бизнеса продлят

Власти продлят режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



«Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год», — сказал он.



Глава государства напомнил, что решение было принято с целью избавиться от излишнего регулирования со стороны государства.

