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    Путин выступает на Валдае

    Путин заявил, что отмену плановых проверок бизнеса продлят

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    2 комментария

    Власти продлят режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год», — сказал он.

    Глава государства напомнил, что решение было принято с целью избавиться от излишнего регулирования со стороны государства.

    При этом Владимир Путин отметил, что российский бизнес «уже достаточно зрелый и спокойно перехватывает» направления и предприятия, которые оставляют западные компании, решившие уйти из России. «Легко наш бизнес берет и ведет дальше те предприятия, которые, еще совсем недавно казалось, не могут существовать без западного присутствия», — подчеркнул президент.

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    Комментарии 2

    своих не бросаем27 Окт 2022 в 20:49
    налоговую пусть поставит в известность, а то требования немного утомили каждый квартал...
    +3−0
    Заливщик голосовых планок27 Окт 2022 в 20:38
    Отлегло! Значит НЭО не будут "кошмарить" ещё как минимум год. :)
    +0−0
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