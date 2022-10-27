Путин заявил, что все время думает о потерях в ходе спецоперации на Украине

Происходящее на Украине идет на пользу России и ее будущему, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 27 октября на заседании клуба «Валдай».
Он отметил, что страна имеет издержки, прежде всего это касается человеческих потерь, связанных со спецоперацией. Президент признался, что «все время» об этом думает. Страна претерпела и экономические потери.
«Но есть огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете идет на пользу России и ее будущему. С чем связано — связано с укреплением нашего суверенитета по всем направлениям, и в данном случае прежде всего в экономической сфере», — сказал Путин.
Российский лидер отрицательно ответил на вопрос, было ли что-то за год, что его разочаровало. Тем не менее он согласен с тем, что организационные выводы нужны, необходимо думать об обновлении.
Путин не считает, что Россия недооценила противника, с которым столкнулась на Украине. По его словам, в Донбассе «восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину». Москва осознавала, что если бы это продолжалось, то в будущем ситуация была бы опаснее, а потери — больше.