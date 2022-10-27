Путин заявил, что все время думает о потерях в ходе спецоперации на Украине

Происходящее на Украине идет на пользу России и ее будущему, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил 27 октября на заседании клуба «Валдай».



Он отметил, что страна имеет издержки, прежде всего это касается человеческих потерь, связанных со спецоперацией. Президент признался, что «все время» об этом думает. Страна претерпела и экономические потери.



«Но есть огромные приобретения. То, что происходит, без всякого сомнения, в конечном счете идет на пользу России и ее будущему. С чем связано — связано с укреплением нашего суверенитета по всем направлениям, и в данном случае прежде всего в экономической сфере», — сказал Путин.

