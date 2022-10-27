Путину припомнили слова про «попадем в рай». Он задумался

Президент РФ Владимир Путин выдержал театральную паузу после того, как ему напомнили о словах про «попадем в рай».
Напомним, что в 2018 году российского лидера на «Валдае» спросили о возможности ядерной войны. Он ответил, что Москва, в соответствии с доктриной, может нанести только ответный удар, исход, однако, он спрогнозировал печальный: «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», — сказал глава государства.
Теперь, спустя четыре года, модератор клуба «Валдай» Федор Лукьянов спросил президента, не торопимся ли мы в рай. Путин задумался, на что Лукьянов сказал, что это «настораживает как-то».
«А я специально задумался, чтобы вы насторожились… Эффект достигнут», — пошутил президент.