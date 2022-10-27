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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    Путину припомнили слова про «попадем в рай». Он задумался

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    18 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин выдержал театральную паузу после того, как ему напомнили о словах про «попадем в рай».

    Напомним, что в 2018 году российского лидера на «Валдае» спросили о возможности ядерной войны. Он ответил, что Москва, в соответствии с доктриной, может нанести только ответный удар, исход, однако, он спрогнозировал печальный: «А мы как жертва агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», — сказал глава государства.

    Теперь, спустя четыре года, модератор клуба «Валдай» Федор Лукьянов спросил президента, не торопимся ли мы в рай. Путин задумался, на что Лукьянов сказал, что это «настораживает как-то».

    «А я специально задумался, чтобы вы насторожились… Эффект достигнут», — пошутил президент.

    ЛАЙК3
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    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ45
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    Комментарии 18

    27946163927 Окт 2022 в 20:47
    Как вы это все терпите...
    +4−0
    Nerevar27 Окт 2022 в 20:39
    Скорее попадём в ад с ипотекой, ЖКХ, тарифами на проезд, пенсионным возрастом и НДС.
    +7−0
    jump27 Окт 2022 в 20:33
    "бамбарбия киргуду!" хахаха
    +4−0
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