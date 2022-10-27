«Такие разговоры и у нас есть». Путин высказался о переносе столицы России

Российские центральные органы власти могли бы быть рассредоточены по регионам страны, это пошло бы на пользу. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



Отвечая на вопрос о возможном переносе столицы в центр России, глава государства отметил, что «такие разговоры и у нас есть» и такие случаи в истории страны были неоднократно. Однако центр страны исторически и ментально ассоциируется с Москвой. При этом существует проблема централизации властных органов в столице.

