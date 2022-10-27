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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    «Такие разговоры и у нас есть». Путин высказался о переносе столицы России

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    4 комментария

    Российские центральные органы власти могли бы быть рассредоточены по регионам страны, это пошло бы на пользу. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    Отвечая на вопрос о возможном переносе столицы в центр России, глава государства отметил, что «такие разговоры и у нас есть» и такие случаи в истории страны были неоднократно. Однако центр страны исторически и ментально ассоциируется с Москвой. При этом существует проблема централизации властных органов в столице.

    «Я сторонник сделать так же, как в других странах, а именно децентрализовать столичные компетенции в других регионах России», — высказался Путин. Так, например, в Петербурге создается судебный центр, где уже работает Конституционный суд и есть планы строительства здания Верховного суда.

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    Комментарии 4

    triton197727 Окт 2022 в 19:42
    А с СПб исторически уже и не ассоциируется?))
    +0−0
    hal900027 Окт 2022 в 19:30
    На самом деле..недовольство не из за того что там Москау столица...а из за того что все бабки туда идут и как правило не возвращаются..и регионы по этому не развиваются абсолютно..там мрак..необходимо реформировать финансовую систему..полностью..
    +3−0
    jump27 Окт 2022 в 19:30
    Я сторонник сделать так же, как в других странах

    В каких ? В тех которые нас хотят завоевать?
    +1−0
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