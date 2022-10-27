Имидж ничто, жажда — всё. Неадекват залил половину высотки на Парнасе, сидел в луже и умывался

Неадекватный мужчина подарил «веселую» ночь жильцам ЖК на Парнасе. 27 октября он устроил потоп на 17 этаже, пустив воду через пожарный гидрант.

Люди долго не могли понять, откуда струится вода, стучались к соседям, звонили в аварийку. В итоге «Нептуна» нашли сидящим в воде и умывающим лицо. Сага о великом потопе в подробностях рассказана очевидцами телеграм-канала дома на Толубеевском проезде.



Теперь 27-этажный дом поделился на счастливчиков и тех, кому не повезло. Хотя, опять же, как посмотреть. Из-за потопа в парадной лифты временно отключили.

