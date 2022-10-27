Люди в форме устроили обход по квартирам в доме на Лиговском. Жильцы ожидали повесток, но повод был другим

Полицейскую машину заметили у ЖК «Первый квартал» во Фрунзенском районе Петербурга. Жильцы ожидали, что им будут раздавать повестки, но произошло иначе. Люди в форме стучали в двери квартир, по словам местных, узнавали, кто где живёт, якобы под предлогом знакомства с новым участковым.



«Заходили. Я открыла. Девушка и мужчина в полицейской форме. Сказали, что якобы знакомство с новым участковым. Спросили, на кого оформлена квартира, записали ФИО, дату рождения. Спросили, кто проживает», — поделилась 27 октября пользовательница Telegram в чате для жителей дома 271 на Лиговском проспекте.