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    Люди в форме устроили обход по квартирам в доме на Лиговском. Жильцы ожидали повесток, но повод был другим

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    2 комментария

    Полицейскую машину заметили у ЖК «Первый квартал» во Фрунзенском районе Петербурга. Жильцы ожидали, что им будут раздавать повестки, но произошло иначе. Люди в форме стучали в двери квартир, по словам местных, узнавали, кто где живёт, якобы под предлогом знакомства с новым участковым.

    «Заходили. Я открыла. Девушка и мужчина в полицейской форме. Сказали, что якобы знакомство с новым участковым. Спросили, на кого оформлена квартира, записали ФИО, дату рождения. Спросили, кто проживает», — поделилась 27 октября пользовательница Telegram в чате для жителей дома 271 на Лиговском проспекте.

    По словам другой женщины, полицейские «выглядели потерянно» и ходили по конкретным адресам. В руках у них будто бы были бумаги формата А5.

    «Они прям ходят плутают, бедные, по нашим секциям и ищут нужные квартиры, вероятно», — рассказала горожанка.

    «Фонтанке» в пресс-службе Фрунзенского района Петербурга заявили, что по указанному адресу повестки сегодня не разносили.

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    Комментарии 2

    Avs715327 Окт 2022 в 19:14
    Фотку совместную сделать не предлагали?
    +0−0
    Avs715327 Окт 2022 в 19:13
    А5? Двойка!
    +1−0
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