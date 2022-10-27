Люди в форме устроили обход по квартирам в доме на Лиговском. Жильцы ожидали повесток, но повод был другим

Полицейскую машину заметили у ЖК «Первый квартал» во Фрунзенском районе Петербурга. Жильцы ожидали, что им будут раздавать повестки, но произошло иначе. Люди в форме стучали в двери квартир, по словам местных, узнавали, кто где живёт, якобы под предлогом знакомства с новым участковым.
«Заходили. Я открыла. Девушка и мужчина в полицейской форме. Сказали, что якобы знакомство с новым участковым. Спросили, на кого оформлена квартира, записали ФИО, дату рождения. Спросили, кто проживает», — поделилась 27 октября пользовательница Telegram в чате для жителей дома 271 на Лиговском проспекте.
По словам другой женщины, полицейские «выглядели потерянно» и ходили по конкретным адресам. В руках у них будто бы были бумаги формата А5.
«Они прям ходят плутают, бедные, по нашим секциям и ищут нужные квартиры, вероятно», — рассказала горожанка.
«Фонтанке» в пресс-службе Фрунзенского района Петербурга заявили, что по указанному адресу повестки сегодня не разносили.