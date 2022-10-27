Путин: России не нужно применять ядерное оружие на Украине

Применение ядерного оружия на Украине не имеет смысла. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

«Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого: ни политического, ни военного», – сказал Путин.



Цель «возни» вокруг возможного применения ЯО, по мнению Путина, заключается в том, чтобы убедить друзей России и нейтральные страны в необходимости противостоять РФ и прекратить сотрудничать с Москвой.

