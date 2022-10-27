Путин: России не нужно применять ядерное оружие на Украине

Применение ядерного оружия на Украине не имеет смысла. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
«Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого: ни политического, ни военного», – сказал Путин.
Цель «возни» вокруг возможного применения ЯО, по мнению Путина, заключается в том, чтобы убедить друзей России и нейтральные страны в необходимости противостоять РФ и прекратить сотрудничать с Москвой.
«Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения», – подчеркнул российский лидер.
Путин напомнил, что Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, а только «намеками» отвечала на заявления Запада. Здесь он вспомнил о словах экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, которая выразила готовность применить такое вооружение, и это было проигнорировано странами Запада.
Президент РФ посоветовал западным политикам обратиться к доктрине, где сказано, в каких случаях Россия считает возможным применить ядерное оружие: «Для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа».