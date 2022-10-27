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    Путин: России не нужно применять ядерное оружие на Украине

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    Применение ядерного оружия на Украине не имеет смысла. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Нам не нужно этого делать. У нас смысла нет никакого: ни политического, ни военного», – сказал Путин.

    Цель «возни» вокруг возможного применения ЯО, по мнению Путина, заключается в том, чтобы убедить друзей России и нейтральные страны в необходимости противостоять РФ и прекратить сотрудничать с Москвой.

    «Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения», – подчеркнул российский лидер.

    Путин напомнил, что Россия никогда не говорила о возможности применения ядерного оружия, а только «намеками» отвечала на заявления Запада. Здесь он вспомнил о словах экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, которая выразила готовность применить такое вооружение, и это было проигнорировано странами Запада.

    Президент РФ посоветовал западным политикам обратиться к доктрине, где сказано, в каких случаях Россия считает возможным применить ядерное оружие: «Для защиты своего суверенитета, территориальной целостности, для обеспечения безопасности российского народа».

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