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    Путин выступает на Валдае

    Боевые действия на Украине

    Путин назвал главную цель спецоперации на Украине

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    1 комментарий

    Помощь Донбассу является главной целью спецоперации на Украине. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Самое главное — помощь Донбассу», — сказал Путин. По его словам, территория Луганской народной республикой полностью освобождена, а в Донецкой «идут военные мероприятия». Вспомнил он и о приеме в состав России Херсонской и и Запорожской областей.

    «Конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, стало очевидно, что люди, проживающие на исторических новороссийских территориях, видят свое будущее в России. Как мы могли не откликнуться?» — отметил он.

    Комментарии 1

    Satyr27 Окт 2022 в 18:51
    ...Конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, стало очевидно, что люди, проживающие на исторических новороссийских территориях, видят свое будущее в России...
    Ну еще бы...
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