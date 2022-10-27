Путин назвал главную цель спецоперации на Украине

Помощь Донбассу является главной целью спецоперации на Украине. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



«Самое главное — помощь Донбассу», — сказал Путин. По его словам, территория Луганской народной республикой полностью освобождена, а в Донецкой «идут военные мероприятия». Вспомнил он и о приеме в состав России Херсонской и и Запорожской областей.



«Конечно, когда наши войска подошли и с юга, и с севера, стало очевидно, что люди, проживающие на исторических новороссийских территориях, видят свое будущее в России. Как мы могли не откликнуться?» — отметил он.

