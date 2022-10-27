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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    Боевые действия на Украине

    «Нас послали подальше». Путин рассказал, что было толчком к началу спецоперации на Украине

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    7 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что к началу проведения спецоперации на Украине подтолкнула возможность принятия этой страны в НАТО, отказ Киева от Минских соглашений и защита Донбасса. Об этом он сообщил на заседании клуба «Валдай».

    По его словам, для Москвы было неприемлемым расширение НАТО за счет Украины. «Все это знали, но просто игнорировали наши интересы в сфере безопасности. Очередная попытка в конце прошлого года провалилась — нас послали подальше», — сказал он.

    Путин также напомнил о публичном отказе киевских властей, включая президента Владимира Зеленского, выполнять Минские соглашения. «Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом», — говорит он. В этих условиях Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР, а потом принять их в состав России.

    «Они [Киев] провели две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были, а обстрелы бы продолжались. Дальше что мы бы могли делать? Проводить военную операцию», — сказал Путин и снова задался вопросом, для чего нужно было проводить госпереворот на Майдане в 2014 году.

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    Комментарии 7

    VKuser19996280627 Окт 2022 в 18:53
    Не надо было играться в "надёжных поставщиков газа" Давно было понятно, к чему всё идёт. Да и первые 200 дней военных действий показали, что стратегии у наших генералов вообще нет. Да и сейчас непонятно, почему не уничтожены мосты и жд пути. По которым НАТОовское вооружение подвозится. Кадыров оказался самым адекватным, среди всех наших генералов.
    +0−0
    SERGEY11127 Окт 2022 в 18:47
    Меня никто не посылал - в последние разы когда я был и в Испании и в Германии меня и мою семью ждут опять в гости абсолютно искренне .
    +8−0
    26586993727 Окт 2022 в 18:41
    Вот бы и ишел в указаном направлении!
    +7−0
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