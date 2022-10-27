«Нас послали подальше». Путин рассказал, что было толчком к началу спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к началу проведения спецоперации на Украине подтолкнула возможность принятия этой страны в НАТО, отказ Киева от Минских соглашений и защита Донбасса. Об этом он сообщил на заседании клуба «Валдай».
По его словам, для Москвы было неприемлемым расширение НАТО за счет Украины. «Все это знали, но просто игнорировали наши интересы в сфере безопасности. Очередная попытка в конце прошлого года провалилась — нас послали подальше», — сказал он.
Путин также напомнил о публичном отказе киевских властей, включая президента Владимира Зеленского, выполнять Минские соглашения. «Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом», — говорит он. В этих условиях Россия была вынуждена признать независимость ДНР и ЛНР, а потом принять их в состав России.
«Они [Киев] провели две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были, а обстрелы бы продолжались. Дальше что мы бы могли делать? Проводить военную операцию», — сказал Путин и снова задался вопросом, для чего нужно было проводить госпереворот на Майдане в 2014 году.