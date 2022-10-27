Путин: Впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие

Президент РФ Владимир Путин назвал будущее десятилетие самым опасным и непредсказуемым со времени окончания Второй мировой войны. Об этом он сказал 27 октября на заседании клуба «Валдай».



«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времени окончания Второй мировой войны», — считает глава государства.



По словам Путина, Запад неспособен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира не хочет с этим мириться.

