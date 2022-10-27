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    Путин выступает на Валдае

    Путин: Впереди самое опасное и непредсказуемое десятилетие

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    18 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин назвал будущее десятилетие самым опасным и непредсказуемым со времени окончания Второй мировой войны. Об этом он сказал 27 октября на заседании клуба «Валдай».

    «Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времени окончания Второй мировой войны», — считает глава государства.

    По словам Путина, Запад неспособен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать, а большинство народов мира не хочет с этим мириться.

    «Говоря словами классика, ситуация революционная — верхи не могут, а низы не хотят. Такое положение вещей чревато глобальными конфликтами или цепью конфликтов», — отметил он. Путин считает, что конструктивное решение этих противоречий — главная на сегодняшний день историческая задача.

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    Комментарии 18

    X-кот27 Окт 2022 в 19:11
    Так вроде уже наоборот, теперь-то все ясно-понятно...
    +0−0
    ЗвездаИнглии27 Окт 2022 в 19:09
    Здоровья и Долголетия Лидеру России Владимиру Владимировичу Путину! Согласен с каждым его словом. Слава России!
    +1−4
    SERGEY11127 Окт 2022 в 19:03
    О как - что то я не помню что бы в совсем недавних предвыборных обещаниях данного товарища было что то подобное .
    +3−0
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