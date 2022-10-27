    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как 6

    2 м/с, ю-з

    764мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.43eur61.57
    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    «Цап-царап». Путин заявил, что Запад «прикарманил» российские золотовалютные резервы

    2913
    18 комментариев

    Запад использовал доллар как оружие, чем дискредитировал институт международных финансовых резервов. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

    Он сообщил, что Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, которые будут находиться вне национальных юрисдикций, станут независимыми и неполитизированными. Это потребует объединения усилий многих стран, однако позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться без доллара и евро.

    «Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе «цап-царап» — и прикарманили наши золотовалютные резервы», — сказал он.

    По его словам, в будущем переход к расчетам в национальных валютах неизбежно будет набирать обороты. Они постепенно станут доминировать.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ20
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    chip127 Окт 2022 в 19:43
    Безобразие, им поверили, а они цап-царап, накололи как россиян с пенсионным возрастом!
    +0−0
    Denis_5e4cccd08a04e27 Окт 2022 в 19:43
    Нашему народу эти деньги по любому не предназначались.
    +0−0
    SERGEY11127 Окт 2022 в 19:31
    "Без лоха и жизнь плоха ." (С ) . Коллективный Запад ржет в голос .
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close