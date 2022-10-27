«Цап-царап». Путин заявил, что Запад «прикарманил» российские золотовалютные резервы

Запад использовал доллар как оружие, чем дискредитировал институт международных финансовых резервов. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин.
Он сообщил, что Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, которые будут находиться вне национальных юрисдикций, станут независимыми и неполитизированными. Это потребует объединения усилий многих стран, однако позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться без доллара и евро.
«Используя доллар как оружие, США, да и Запад в целом, дискредитировали институт международных финансовых резервов. Сначала их обесценили за счет инфляции в зоне доллара и евро, а потом и вовсе «цап-царап» — и прикарманили наши золотовалютные резервы», — сказал он.
По его словам, в будущем переход к расчетам в национальных валютах неизбежно будет набирать обороты. Они постепенно станут доминировать.