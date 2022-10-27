Путин: Россия не собирается становиться новым гегемоном

Россия не стремится к тому, чтобы стать новым гегемоном в мире, заявил 27 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия никогда не считала себя врагом Запада. Москва отстаивает свое право на существование и свободное развитие.



«При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность — двуполярностью, трехполярностью. Доминирование Запада — доминированием Севера или Востока. Это привело бы к новому тупику», — уверен Путин. Он подчеркнул, что новый миропорядок должен строиться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым.

