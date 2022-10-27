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    Путин выступает на Валдае

    Путин: Россия не собирается становиться новым гегемоном

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    11 комментариев

    Россия не стремится к тому, чтобы стать новым гегемоном в мире, заявил 27 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия никогда не считала себя врагом Запада. Москва отстаивает свое право на существование и свободное развитие.

    «При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном. Россия не предлагает заменить однополярность — двуполярностью, трехполярностью. Доминирование Запада — доминированием Севера или Востока. Это привело бы к новому тупику», — уверен Путин. Он подчеркнул, что новый миропорядок должен строиться на законе и праве, быть свободным, самобытным и справедливым.

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    Комментарии 11

    AlBerkut27 Окт 2022 в 19:01
    Нет чтобы прямо сказать - России нужен мир. Притом обязательно весь😎
    Какая-то жалкая гегемония нас не устроит😎😂😂😂😂😂
    +1−0
    houspi27 Окт 2022 в 18:28
    Кишка тонка?
    +3−0
    Satyr27 Окт 2022 в 18:12
    Гегемонка не выросла...
    +6−0
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