Путин: Никто не сможет диктовать нашему народу, какое общество нам строить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может диктовать российскому народу, какое общество и на каких принципах его нужно строить. Об этом он сказал 27 октября на заседании клуба «Валдай».



По его словам, истинная демократия в многополярном мире предполагает возможность любого народа выбирать свой собственный путь. Такое право есть у всех стран.



«Есть оно, конечно, и у России. И никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах нам нужно строить», — сказал он.

