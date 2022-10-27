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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    Путин: Никто не сможет диктовать нашему народу, какое общество нам строить

    2013
    18 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может диктовать российскому народу, какое общество и на каких принципах его нужно строить. Об этом он сказал 27 октября на заседании клуба «Валдай».

    По его словам, истинная демократия в многополярном мире предполагает возможность любого народа выбирать свой собственный путь. Такое право есть у всех стран.

    «Есть оно, конечно, и у России. И никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах нам нужно строить», — сказал он.

    Российский лидер подчеркнул, что в мире могут возникнуть более эффективные альтернативные общественные модели, чем те, что есть сейчас, они обязательно будут развиваться.

    ЛАЙК4
    СМЕХ18
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 18

    28004657627 Окт 2022 в 18:50
    у нас народ имеет право голоса?
    +3−0
    Васисуалий Лошков27 Окт 2022 в 18:37
    народ сам виноват,раз такой на нем ездит,и жужжит
    +2−0
    27458068827 Окт 2022 в 18:19
    сначала у нас отняли свободу, затем - относительное материальное благополучие. теперь отнимают последнее, жизнь.
    +9−0
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