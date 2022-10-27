Путин: Никто не сможет диктовать нашему народу, какое общество нам строить

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не может диктовать российскому народу, какое общество и на каких принципах его нужно строить. Об этом он сказал 27 октября на заседании клуба «Валдай».
По его словам, истинная демократия в многополярном мире предполагает возможность любого народа выбирать свой собственный путь. Такое право есть у всех стран.
«Есть оно, конечно, и у России. И никто никогда не сможет диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах нам нужно строить», — сказал он.
Российский лидер подчеркнул, что в мире могут возникнуть более эффективные альтернативные общественные модели, чем те, что есть сейчас, они обязательно будут развиваться.