На рынке краткосрочной аренды доля сервисных апартаментов в 2022 году выросла на 15%

Сервисные апартаменты стали одним из наиболее привлекательных форматов краткосрочной аренды для туристов и бизнес-путешественников в Москве и Санкт-Петербурге. По данным аналитиков федерального девелопера GloraХ, средняя заполняемость объектов этого формата в течение года составляет 70%, а в высокие сезоны достигает 90%.



Как отмечают аналитики компании, рост популярности сервисных апартаментов во многом связан с возросшим внутренним турпотоком. Предпочтения клиентов в последние годы изменились — теперь спрос растет на более эргономичные варианты. Так, самыми востребованными оказались юниты площадью до 30 кв. м в мультисервисных комплексах в историческом центре Санкт-Петербурга и Москвы. По данным GloraX, в Петербурге сейчас семь подобных апарт-отелей, а в Москве два.