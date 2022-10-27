На рынке краткосрочной аренды доля сервисных апартаментов в 2022 году выросла на 15%

Сервисные апартаменты стали одним из наиболее привлекательных форматов краткосрочной аренды для туристов и бизнес-путешественников в Москве и Санкт-Петербурге. По данным аналитиков федерального девелопера GloraХ, средняя заполняемость объектов этого формата в течение года составляет 70%, а в высокие сезоны достигает 90%.
Как отмечают аналитики компании, рост популярности сервисных апартаментов во многом связан с возросшим внутренним турпотоком. Предпочтения клиентов в последние годы изменились — теперь спрос растет на более эргономичные варианты. Так, самыми востребованными оказались юниты площадью до 30 кв. м в мультисервисных комплексах в историческом центре Санкт-Петербурга и Москвы. По данным GloraX, в Петербурге сейчас семь подобных апарт-отелей, а в Москве два.
А по данным Knight Frank St Petersburg, в первом полугодии в Северной столице на рынке апартаментов лидирует именно сервисный формат с долей в 76% предложения. Всего же в свободном предложении сейчас 4,2 тыс. лотов общей площадью 160 тыс. кв. м.
— Такие комплексы оптимально размещать в центре — недалеко от основных достопримечательностей и деловых центров, откуда легко добраться до любой точки города, — отметил вице-президент коммерческого блока GloraX Руслан Сырцов. — Особенность формата в том, что юниты находятся в собственности частных лиц, но весь комплекс функционирует как единая система под руководством управляющей компании. Часто это крупные, ориентированные на премиальный сервис международные сети (Accor, Becar) и отельные операторы (Marriott, Metropol). Помимо стандартных опций — консьерж-службы, room service, клининга, прачечной, курьерской службы и доставки еды — управляющие компании предлагают постояльцам дополнительные опции: ремонт гаджетов, заказ трансфера, каршеринг, услуги переводчика, няни, event-организатора и т.д.