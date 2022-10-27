«Посеявший ветер пожнёт бурю». Путин заявил, что события в мире развиваются в негативном сценарии

События в мире развиваются в негативном сценарии, они переросли в масштабный, системный кризис в военно-политической, экономической и гуманитарной сферах. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».



«Увы, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию. Более того, они переросли в масштабный, системный кризис», – сказал он и призвал

По словам главы государства, Запад предпринял целый ряд шагов на обострение, имеется в виду разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, ситуация с продовольствием в мире, подрыв газопроводов. При этом, отметил Путин, никакого единства у западного мира нет.