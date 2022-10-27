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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    «Посеявший ветер пожнёт бурю». Путин заявил, что события в мире развиваются в негативном сценарии

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    6 комментариев

    События в мире развиваются в негативном сценарии, они переросли в масштабный, системный кризис в военно-политической, экономической и гуманитарной сферах. Об этом 27 октября заявил президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

    «Увы, события пока продолжают развиваться по негативному сценарию. Более того, они переросли в масштабный, системный кризис», – сказал он и призвал

    По словам главы государства, Запад предпринял целый ряд шагов на обострение, имеется в виду разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, ситуация с продовольствием в мире, подрыв газопроводов. При этом, отметил Путин, никакого единства у западного мира нет.

    «Посеявший ветер пожнёт бурю. Кризис приобрел глобальный характер, он затрагивает всех», – подчеркнул он и призвал всем вместе найти решение проблем. Президент убежден, что рано или поздно новым центрам мироустройства и Западу придется начать равноправный разговор об общем будущем.

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    Комментарии 6

    Nerevar27 Окт 2022 в 17:40
    Масштабный системный кризис в России, а не в мире. Решать надо проблемы России в России, а мир остальной как-то сам справится.
    +0−0
    Никита Пряхин27 Окт 2022 в 17:35
    Не пора ли ему сходить "до ветру"?
    +4−0
    Rostik3727 Окт 2022 в 17:34
    Этот заявитель, так называемый "человек", возжелал завоевать мир. Он уже получает сполна. Дёргается? Это хорошо.
    +4−0
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