Российским судьям могут разрешить самостоятельно гуглить информацию по делам

В России судьям могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации по рассматриваемым делам. Сейчас сведения добывают через официальные запросы в государственные органы.



Облегчить доступ к информации и закрепить это законодательно предложили судьи Центрального федерального округа. Соответствующее заявление сделал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами X Всероссийского съезда судей ЦФО 27 октября.