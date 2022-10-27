Российским судьям могут разрешить самостоятельно гуглить информацию по делам

В России судьям могут разрешить пользоваться интернетом для поиска информации по рассматриваемым делам. Сейчас сведения добывают через официальные запросы в государственные органы.
Облегчить доступ к информации и закрепить это законодательно предложили судьи Центрального федерального округа. Соответствующее заявление сделал глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами X Всероссийского съезда судей ЦФО 27 октября.
На сегодняшний день судьи не уполномочены самостоятельно получать необходимые для рассмотрения дела сведения из открытых источников, в том числе из госреестров в интернете. Информацию они получают через официальные запросы в государственные органы.
Лебедев также предложил разрешить судьям направлять судебные извещения по электронной почте или СМС, а не только традиционной почтой, пишет РИА Новости.