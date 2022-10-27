Трудовая мобилизация студентов. Что это такое и кого могут «призвать»

Фото: ТАСС/Донат Сорокин Поделиться Поделиться





В октябре Кузбасс первым из российских регионов объявил запуск программы трудовой мобилизации студентов. По логике, предприятия должны получить замещение мобилизованных кадров, учащиеся — оплачиваемую практику. К этой идее начинают приглядываться и другие области. Объясняем, что это такое и можно ли мобилизовать на трудовые подвиги в принудительном порядке.

Кемеровская область стала первым регионом, который в период частичной мобилизации запустил программу трудовой мобилизации учащихся вузов и колледжей.



О планах подключить студентов в качестве рабочих рук вместо мобилизованных другие регионы расспросило издание «Известия». Газета рассказала, что о готовности подключиться к трудовой мобилизации заявили несколько регионов, в частности Курская и Ленинградская области.

«Фонтанка» уточнила администрации Ленобласти, на какой стадии находится эта готовность. В пресс-службе пояснили, что в практической плоскости инициатива в настоящий момент не рассматривается. «Комитет по образованию просто подтвердил, что в курсе инициативы коллег с Кузбасса», — добавили в пресс-службе.



Что представляет собой трудовая мобилизация студентов на Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев 6 октября подписал распоряжение № 176-рг «Об организации работы по привлечению студентов образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций к трудоустройству в организации Кемеровской области — Кузбасса в период частичной мобилизации». Документ официально опубликован, ознакомиться с ним можно по ссылке. Что сказано в документе:

Вузам и колледжам региона рекомендовано направить студентов, которые успешно прошли аттестацию не менее чем за два года обучения, в компании и предприятия Кузбасса для прохождения практики.

Оператором, который отвечает за взаимодействие между вузами и колледжами с одной стороны и предприятиями — с другой, назначен ЦОПП (Центр опережающей профессиональной подготовки).

Также образовательным заведениям рекомендовано скорректировать свои учебные планы для подстройки процесса образования в соответствие с распоряжением губернатора.

Работу по трудовой мобилизации студентов должны организовать региональные минтруд и минобрнауки.

Позднее на сайте кузбасского правительства появились подробности организации этого процесса. ЦОПП разработал «цифровой конструктор компетенций и образовательных программ под заказ работодателей» — специальную платформу, на которой работодатели могут зарегистрироваться и подать заявки на подбор персонала.

Первыми заявки подали, в том числе, и крупные предприятия: Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), агентство по управлению недвижимостью «АМК-Сибирь», перевозчик «Сиб-Транзит», Распадская угольная компания, Тайгинское водно-канализационное хозяйство и другие.



ЦОПП по заявкам работодателей отбирает наиболее подходящих кандидатов-студентов и проводит их дополнительное обучение. Предполагается, что это временная и оплачиваемая работа. Первые учащиеся уже отправились на такую практику.

«Студенты, заняв места мобилизованных земляков, получат оплачиваемую практику по профилю и помогут предприятиям Кузбасса сохранить темпы производства. Несмотря на все внешние ограничения и частичную мобилизацию, регион продолжает развитие по намеченному плану. В Кузбассе нет остановленных строек и проектов», — цитирует сайт правительства Кемеровской области губернатора Цивилева.



В каких случаях возможно принудительное привлечение граждан к работам

Та инициатива, которая стартовала с Кузбасса и получила название «трудовой мобилизации», по факту мобилизацией не является. Речи о каком-либо принудительном направлении учащихся на практику не идет. Редакции также не удалось найти в открытых источниках свидетельств о наличии в регионе таких жалоб со стороны учащихся.



В законодательстве такого понятия, как «трудовая мобилизация», нет вообще. Однако граждане при определенных обстоятельствах могут привлекаться государством к выполнению работ — это позволяет федеральный закон от 26 февраля 1997 №31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».



В статье 10, где прописаны обязанности граждан, в пункте 2 говорится, что граждане в период мобилизации и в военное время привлекаются к выполнению работ в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также зачисляются в специальные формирования в установленном порядке.

В настоящее время военное положение в России введено только в четырех присоединенных территориях (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). На всю территорию страны данный режим не распространен.

Обязанности граждан во время военного положения прописаны в федеральном конституционном законе от 30 января 2002 г. №1-ФКЗ «О военном положении». Он диктует, что граждане обязаны участвовать «в выполнении работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлении поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения и военных объектов, а также в борьбе с пожарами, эпидемиями и эпизоотиями, вступать в специальные формирования».

Подробнее о том, как работает закон о военном положении, читайте в гайде «Фонтанки».

