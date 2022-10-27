Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» научили доводить до ближайшей стоянки

Через обновленное приложение «Парковки Санкт-Петербурга» теперь можно искать ближайшую парковку, сообщает 27 октября пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками». Сервис покажет расстояние до нее и сможет проложить маршрут. Вход и регистрация в приложении теперь осуществляются через СМС. В нем сделали возможность сохранить банковскую карту и самостоятельно настроить время оповещения о том, что оплаченное время парковки подошло к концу.

В Петербурге обновили приложение, которое позволяет оплачивать платную парковку в центре города. Его научили показывать путь до ближайшей стоянки.

После модернизации программного обеспечения приложение также стало быстрее откликаться на запросы пользователя, отмечают в пресс-службе. Новая версия уже доступна для скачивания в маркетах на всех цифровых платформах.

Приложение «Парковки Санкт-Петербурга» является самым популярным способом оплаты парковки в Петербурге. Оно позволяет дистанционно продлить время парковки, остановить парковку и вернуть деньги за оплаченные, но не использованные часы. Сервис автоматически определяет парковочную зону, что позволяет избежать штрафа за ошибку.