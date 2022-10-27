У арки в Красном Селе водители днем и ночью ангажируют автобусы на танец

Два похожих ДТП произошли на одном и том же кольце в Красносельском районе Петербурга днем 26 октября и ночью 27 октября. С управлением не справились водители легковых машин, а досталось в итоге автобусам. Оба случая попали на камеру.
В ночь на четверг на круговом движении на площади Воинской Славы в Красном Селе «пробудились дрифтеры», сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». На записи видно, как кроссовер и «Жигули» друг за другом на скорости проезжают кольцо с заносом один раз, затем идут на второй круг, но тут водитель отечественной машины не справляется с управлением. Машину разворачивает, и она задним ходом врезается в подъехавший автобус в крайнем ряду.
Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
Аналогичное ДТП произошло в этом же месте накануне днем. Chevrolet Lanos занесло почти сразу, как водитель выехал на кольцо, пишут в группе. Машину так же развернуло и унесло в автобус. При этом она чуть не задела ехавший в соседнем ряду автомобиль. Возможно, дальнейший занос спровоцировала попытка водителя уйти от этого столкновения.