На ЗСД на ночь закроют съезд на Автомобильную улицу

В ночь с 27 на 28 октября на южном участке Западного скоростного диаметра Петербурга изменится схема движения. Из-за работ по обслуживанию сетей водоотведения на четыре часа закроют один из съездов.



С 1:00 до 5:00 28 октября будет закрыто движение транспорта на съезде с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от южной развязки с КАД, сообщает 27 октября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». На время проведения работ водителей просят пользоваться соседними съездами или объезжать по улично-дорожной сети Петербурга.