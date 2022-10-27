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    На ЗСД на ночь закроют съезд на Автомобильную улицу

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    В ночь с 27 на 28 октября на южном участке Западного скоростного диаметра Петербурга изменится схема движения. Из-за работ по обслуживанию сетей водоотведения на четыре часа закроют один из съездов.

    С 1:00 до 5:00 28 октября будет закрыто движение транспорта на съезде с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от южной развязки с КАД, сообщает 27 октября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». На время проведения работ водителей просят пользоваться соседними съездами или объезжать по улично-дорожной сети Петербурга.

    Информацию о перекрытии выведут на табло, а на магистрали установят специальные знаки и информационные щиты, а место работ будет обозначено сигнальными средствами. Водителей призывают быть внимательными и выбирать оптимальный вариант маршрута с учетом ограничений.

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