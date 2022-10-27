Путин выступит на «Валдае»: онлайн-трансляция

За сегодняшней речью Путина нужно будет следить особенно внимательно — по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это «главное событие дня».

— Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать, — сказал Дмитрий Песков.

