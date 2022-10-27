Путин выступит на «Валдае»: онлайн-трансляция

Владимир Путин сегодня участвует в пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Тема этого года — «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Президент участвует в заседаниях клуба ежегодно, иногда его выступление занимает несколько часов. Речь ожидается насыщенной — о «Западе, как гегемоне» он как раз говорил совсем недавно, когда подписывал документы о присоединении к РФ Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. В этой трансляции собираем главные заявления президента.
Ещё одно недавнее публичное выступление Путина — на заседании Совбеза 19 октября — ознаменовалось тем, что президент объявил о введении военного положения в четырёх присоединённых регионах РФ: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, Путин ввёл в регионах различные уровни готовности.
Буквально на днях президент провёл онлайн-заседание координационного совета по нуждам спецоперации, на котором с докладами выступили также премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин. В онлайн-трансляции мы следили за тем, о чём говорили на совете — в частности, одним из главных заявлений стала фраза Михаила Мишустина о том, что все предприятия должны будут шить военную экипировку.
В прошлом году Владимир Путин несколько часов отвечал на вопросы по ходу пленарного заседания. Тогда он рассказывал про обязательную вакцинацию (тема ковида была самой актуальной), СССР, иноагентов, изменение климата и ЧС, «Северный поток — 2» и ЛГБТ. Мы собрали ключевые тезисы из его прошлогодней речи в отдельном материале.
За сегодняшней речью Путина нужно будет следить особенно внимательно — по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это «главное событие дня».
— Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать, — сказал Дмитрий Песков.